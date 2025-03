In queste ore, dopo il funerale di Eleonora Giorgi che è stato celebrato nella giornata del 5 marzo, c’è chi ha notato un comportamento particolare di Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva avrebbe avuto un atteggiamento per molti inspiegabile, quindi sono state chieste delucidazioni in merito. L’ex regina di Mediaset non ha rotto il silenzio, ma la gente sta rumoreggiando non poco.

Non sappiamo se la stessa Barbara D’Urso interverrà nelle prossime ore, alla luce di questa segnalazione, ma intanto ciò che è successo a proposito di Eleonora Giorgi sta facendo parecchio scalpore tra il pubblico. Vediamo insieme cosa è stato osservato dagli utenti sui vari social.

Morte Eleonora Giorgi, perché stanno criticando Barbara D’Urso

Ad essere stato contattato Amedeo Venza, infatti l’influencer ha ricevuto un messaggio da un follower che gli ha chiesto spiegazioni su Barbara D’Urso. Infatti, non si sarebbe proprio fatta sentire dopo la morte di Eleonora Giorgi e nemmeno dopo le esequie ha aperto bocca su questo grave lutto.

Questa la considerazione di un seguace di Venza: “Ciao Ame, non so se hai notato ma la D’Urso non ha fatto neanche mezzo cenno alla scomparsa di Eleonora. Questo ci dispiace molto perché Eleonora è sempre stata ospite nei suoi programmi, anche quella volta che c’eri anche tu. Come è possibile questa cosa? Non è da lei“.

La risposta dell’esperto di gossip e tv è stata immediata: “Mi avete chiesto in molti questa cosa, ma non so cosa rispondervi… Chiedetelo a lei..”. E vedremo se Barbara D’Urso dirà davvero qualcosa.