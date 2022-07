Fiocco celeste a Matrimonio a prima vista: è nato Riccardo, il primo figlio della coppia

Matrimonio a prima vista, fiocco celeste! Gioia immensa per due protagonisti, anche se di edizioni diverse, del programma seguitissimo di Real Time: il bebè è venuto al mondo nella notte di martedì 26 luglio 2022, precisamente alle ore 4.34. Il nome scelto del primo figlio è Riccardo.

E così Francesca Musci e Andrea Ghiselli di Matrimonio a prima vista sono diventati mamma e papà. A dare la notizia, attraverso una Storia Instagram, è stata lei, che ha mostrato il braccialetto medico del piccolo. Ha poi aggiunto di essere molto stanca per il lungo travaglio affrontato, ma che appena si rimetterà in forze darà qualche dettaglio in più.





“Grazie a tutte, sono molto stanca e provata, tornerò da voi”, ha scritto Francesca Musci di Matrimonio a prima vista per annunciare a tutti l’arrivo di Riccardo. Nei giorni scorsi aveva fatto sapere ai follower di essere in procinto di dare alla luce il bebè, ma il piccolo ha deciso di farsi attendere un po’ di più.

L’annuncio della dolce attesa, condiviso anche dalla pagina social di Real Time, era arrivato alla 15esima settimana di gravidanza.. “Se mi cresce la pancia questa volta non è colpa mia”, aveva scherzato Francesca Musci. Anche Andrea Ghiselli aveva condiviso la stessa bella foto di coppia con l’ecografia in mano e un palloncino rosso con scritto “15 weeks”.

Francesca Musci è stata protagonista di Matrimonio a prima vista nel 2017, sposando Stefano Protaggi, con il quale è rimasta unita per tre anni. Andrea Ghiselli, invece, nel 2020, convolando a nozze con Nicole Soria ma la loro relazione è durata poco. Poi l’incontro con Sitara Rapisarda, altro volto noto del programma e infine quello con la donna che ora l’ha reso papà. Auguri!

