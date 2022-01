“È proprio vero che a Matrimonio a prima vista tutto può succedere”. Inizia così il post del celebre programma apparso sui canali social di Real Time, prima di ricordare che la nuova stagione sta per iniziare. Il 16 febbraio 2022 tutti pronti per conoscere nuove coppie di sposi, ma nel frattempo tanti auguri a due ex protagonisti: aspettano il primo figlio.

La bella notizia è ancora più curiosa se si pensa che sì, si sono conosciuti grazie a Matrimonio a prima vista ma erano legati ad altre persone. Lei, che è incinta di 15 settimane, è stata una delle prime protagoniste del programma, alla prima edizione italiana e detiene anche un record: con Stefano, il “marito” scelto dagli esperti, sono stati sposati per oltre 6 anni. E la relazione è andata avanti quindi anche alla fine del programma.

Matrimonio a prima vista, cicogna in volo per due ex protagonisti

Francesca Musci e Stefano hanno anche deciso di risposarsi, poi la rottura. Un anno fa, poi, il colpo di scena: ha incontrato Andrea Ghiselli, altro ex volto di Matrimonio a Prima vista Italia. Lui aveva partecipato alla prima edizione del programma caratterizzata dal lockdown e aveva sposato Nicole ma poi è arrivato il divorzio. Andrea Ghiselli ha iniziato poi a frequentare un’altra sposa, conosciuta praticamente nella stessa edizione del programma, Sitara.





Ma anche con lei, dopo un’estate trascorsa insieme, è finita. Quindi l’arrivo nella sua vita di Francesca Musci, che tra pochi mesi lo renderà papà. I fan di Matrimonio a prima vista ricorderanno che qualche tempo fa i due futuri genitori erano stati protagonisti di una vera e propria guerra social ma evidentemente le cose si sono presto riappianate dal momento che lei è incinta di 3 mesi.

Il post di Real Time ricalca chiaramente l’annuncio fatto da entrambi gli ex protagonisti di Un matrimonio a prima vista. “Se mi cresce la pancia questa volta non è colpa mia”, scrive scherzando Francesca Musci. Anche Andrea Ghiselli ha condiviso la stessa bella foto di coppia con l’ecografia in mano e un palloncino rosso con scritto “15 weeks”.