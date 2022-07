Manuel e Dalila Matrimonio a prima vista, dopo il divorzio decisione drastica

Manuel Dalila Matrimonio a prima vista, mentre cresce l’attesa per vedere in chiaro la nuova edizione del programma ora in onda su Discovery Plus resta alta la curiosità sulle coppie delle passate stagioni. Storie molto diverse quelle dei protagonisti della trasmissione tanto amata di Real Time.

Per alcuni sposi c’è il lieto fine, nel senso che la compatibilità giudicata dagli esperti di Matrimonio a prima vista si rivela assolutamente veritiera e la coppia continua a vivere la favola d’amore sotto le telecamere. Per altri invece niente da fare: si lasciano prima o dopo il programma.





Manuel Dalila Matrimonio a prima vista: cosa è successo dopo il divorzio

E Manuel e Dalila appartengono proprio a questa seconda categoria. Nel corso dell’ultima puntata della settima edizione, i due hanno annunciato la loro decisione di mettere fine al loro legame nato a Matrimonio a prima vista. Eppure sembravano avessero feeling e invece hanno comunicato la loro scelta di porre fine al loro matrimonio.

Insomma, nessun lieto fine per la coppia che sulla carta sembrava la più compatibile. Durante il momento della scelta finale Dalila ha parlato di Manuel come di un uomo poco sincero e sottolineato come le attenzioni di lui sarebbero state le stesse per qualsiasi altra donna. Lo sposo inoltre si è lasciato andare in diverse occasioni a frasi pesanti che non hanno sicuramente giovato al bene della coppia.

Da qui, anche se sembrava essere scattato l’amore, dopo una serie di battibecchi e differenze caratteriali acclarate, Manuel e Dalila hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio con tanto di divorzio. Questa decisione non è cambiata con il passare dei mesi e, anzi, hanno preso una decisione drastica: i due non si seguono nemmeno sui social.

