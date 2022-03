Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara sono una delle coppie protagonista di Matrimonio a prima vista 8. Lei, 27 anni, viene da Mondovì, in provincia di Cuneo. Si è laureata in Giurisprudenza convinta di voler diventare avvocato, ma poi ha abbandonato il praticantato e oggi lavora come impiegata. Lui, 30 anni, è di Torino e nella vita è un falegname.

I due sono stati scelti dagli esperti di Matrimonio a prima vista 8 con un’affinità del 76% sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza. Il primo incontro tra gli sposi non è stato positivo e l’atteggiamento a volte troppo scherzoso di lui ha creato una sorta di muro, quindi un piccolo litigio.

Matrimonio a prima vista 8, il gesto inaspettato di Gianluca

Il viaggio di nozze, a Tropea, di Giorgia e Gianluca di Matrimonio a prima vista 8 ha cambiato un po’ le cose. Dopo un inizio negativo e diversi alti e bassi, tra cui un momento di debolezza dopo che lui ha detto alla moglie che fisicamente non è il suo tipo e che non è rimasto colpito, Gianluca ha deciso di cambiare atteggiamento ed essere meno provocatorio. E questo ha fatto sì che Giorgia si aprisse.





Nell’ultima puntata andata in onda di Matrimonio a prima vista 8 il pubblico ha potuto vedere l’inizio della loro convivenza. Convivenza certamente movimentata dalla personalità allegra ed esuberante di Gianluca, che ha cercato in tutti i modi di rendere partecipe Giorgia della sua vita e dei suoi hobby. Poi il gesto che l’ha lasciata senza parole, letteralmente.

Gianluca ha voluto fare un regalo speciale a Giorgia. “Un regalo super inaspettato, mi ha messo in imbarazzo”, ha commentato poi lei. Le ha donato una sua vecchia macchina da scrivere, perché durante la luna di miele la moglie gli aveva confidato il sogno di scrivere un libro. Aperto il pacco, Giorgia non riusciva a parlare. È rimasta particolarmente spiazzata dalla sorpresa e dal fatto che si fosse ricordato del sogno che gli aveva confidato durante il primo viaggio insieme da quando è iniziato Matrimonio a prima vista 8.