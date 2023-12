È incinta davvero e per la prima volta si fa vedere col pancino in televisione. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la conduttrice ha anche svelato sesso e nome del primo figlio, che dovrebbe nascere a maggio 2024. Ha sempre voluto diventare mamma, ha confidato alla padrona di casa e amica ma proprio nell’ultimo periodo non osava più dirlo a voce alta per scaramanzia: “Non lo dicevo più a voce alta. Era talmente forte il desiderio che mi sono detta basta. Passava il tempo e questi miei sogni non si avveravano”.

Ma come spesso accade, nel momento in cui ha smesso di pensarci ha scoperto di essere rimasta incinta. E che gioia incredibile! Da poco tempo ha trovato l’amore e fra qualche mese ne conoscerà un altro, quello di un bambino fortemente voluto. Il sito Dagospia l’aveva battuta sul tempo dando per certa la notizia della dolce attesa già qualche settimana fa ma finora non era arrivata alcuna conferma.

La conduttrice tv aspetta un maschietto: “Si chiamerà Gianmaria”

Ma ora Roberta Morise non solo ha confermato la notizia, ma anche svelato sesso e nome del bebè che aspetta da Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia. La conduttrice di Linea Verde Discovery ha già il pancino, evidenziato dall’abito di pelle nero indossato per la sua ospitata a La Volta Buona.

E insieme a Caterina Balivo e gli opinionisti della trasmissione ha svelato il sesso con tanto di sparacoriandoli. Tutti azzurri, aspetta un maschietto. Baci e congratulazioni al centro dello studio: presentatrice e ospite si sono anche strette in lungo abbraccio.

Il nome del piccolo? “A fine maggio nascerà Gianmaria”, ha rivelato Roberta Morise che invece per una femminuccia aveva pensato al nome Mimì. Caterina Balivo le quindi subito fatto notare che il bimbo dovrebbe essere del segno dei Gemelli proprio come suo figlio, motivo per cui avrà sicuramente un bel caratterino, ha aggiunto.