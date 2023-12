“Carmen Russo ha tradito Enzo Paolo Turchi col vip”, è questa l’indiscrezione che corre veloce nei salotti Rai. E stavolta, a raccontarla, è proprio la diretta interessata. È successo tutto durante l’ultima puntata “Storie di Donne al bivio”, il programma in onda su Rai 2 e condotto da Monica Setta. Tra gli ospiti della serata c’era anche Carmen Russo, che è stata costretta a discutere di una possibile maretta sentimentale tra lei ed Enzo Paolo Turchi.

>> “È un maschio, si chiamerà Gianmaria”. Sorpresa da Caterina Balivo: la conduttrice tv si presenta con il pancino

Questi rumors erano già emersi durante l’estate, quando alcune riviste di cronaca rosa avevano ipotizzato la fine del lungo matrimonio di questa coppia. La questione è stata nuovamente affrontata nella trasmissione di Rai 2, in cui la ballerina è stata ospite di Monica Setta per fare chiarezza su questa situazione. Si è parlato della presunta fine del matrimonio, situazione delicata soprattutto quando coinvolge un figlio. E incredibile ma vero, si è parlato anche di un tradimento con Stefano de Martino.





“Carmen Russo ha tradito Enzo Paolo Turchi col vip”

A Monica Setta allora ha detto: “Io sono molto arrabbiata. Tu l’hai saputo. E’ chiaro siamo una coppia sotto la lente di ingrandimento, una coppia che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è sentito mai nulla. Perché c’è un rapporto vero, autentico e sincero. Io ho capito una cosa. Ogni volta che c’è una coppia famosa che si separa, che si lascia mettono in mezzo me ed Enzo Paolo. Io lo trovo assurdo.

E ancora Carmen: “È una notizia che fa scalpore. In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Non è bello sottolineare, a scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità…. Succede sempre, anche mesi fa. Questa settimana, su un blog, che io avevo addirittura una storia con De Martino…”. Tutte bufale, commenta Carmen Russo.

No ragazzi è uno scherzo questo video? Carmen Russo ed Enzo Paolo sulla via del divorzio???????pic.twitter.com/v7peeHXcab — Matteo 🎄 (@mattehwmars) December 14, 2023

IN CHE SENSO ENZO PAOLO TURCHI E CARMEN RUSSO SI SONO LASCIATI A CAUSA DI UN ALTRO UOMO pic.twitter.com/ElYAh3vMs6 — trashbiccis (@trashbiccis) December 13, 2023

Poi la donna ha raccontato: “Ce ne sono tanti di momenti. Io ed Enzo Paolo abbiamo questa capacità, questo potere. Che qualsiasi cosa scatti, che potrebbe scaturire in una cosa tragica, riusciamo a recuperare. Perché l’amore è fatto di chiarimenti, l’amore è fatto di confronti. Io non riesco perdonare, a mandare giù delle cose e lui anche. Questo è inevitabile che tutto ciò porti ad un confronto. E tutto questo rafforza la storia, l’amore. Queste notizie non fanno bene”.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su mio figlio”. Romina Carrisi, l’annuncio a un mese dal parto