Romina Carrisi è incinta per la prima volta nella sua vita e ha deciso ora di rompere il silenzio, raccontandosi a 360 gradi. E ha anche svelato una notizia importantissima legata al nome del figlio che nascerà tra pochissimo tempo. Ne ha approfittato anche per rivelare qualche aneddoto su cosa provava quando era in giovanissima età, visto aveva qualche chilo in più.

Oltre a soffermarsi sul futuro nascituro, Romina Carrisi che è incinta di 8 mesi, vedrà la luce il 14 gennaio, non ha parlato unicamente del nome del figlio ma anche di se stessa: “Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito il suo scopo e mi piace vederla crescere“. Quindi, riesce adesso a vedersi certamente con un’ottica differente.

Romina Carrisi incinta, che nome sceglierà per il suo primo figlio

Romina Carrisi ha ammesso che non voleva dire subito di essere incinta e, prima di dire tutto sul nome che porterà suo figlio, nella sua intervista a Confidenze ha detto: “Sono sempre stanca, desidero solo dormire e aspettare che arrivi il termine per conoscere finalmente il mio bambino. Non ero pronta a condividerla. In più, i primi mesi è meglio evitare attenzioni inutili”.

La figlia di Al Bano ha subito chiarito che il suo primogenito non si chiamerà come il padre: “Un nome antico, ma non di famiglia. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo. Verso la maternità ho un approccio -ha aggiunto a Confidenze – che viene dalle radici contadine di nonna Jolanda, di cui sono fiera”.

Il compagno di Romina Carrisi e futuro papà si chiama Stefano Rastelli e ha 53 anni, ben 17 in meno rispetto a lei. Lui ha già due figli ed è pronto a diventare padre per la terza volta. Stanno insieme da un anno e mezzo e ora non aspettano altro che accogliere il figlio nella loro famiglia.