Tanti i concorrenti del GF Vip che hanno provato ad accedere a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che va in onda dopo la pausa estiva il venerdì su Rai1. Tra loro ci sono anche Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Mamma e figlia hanno, dunque, provato un’altra avventura televisiva dopo essere state per mesi sotto l’occhio vigile del Grande Fratello. La notizia che le due fossero in procinto di approdare a Tale e Quale Show è stata rilanciate nelle passate settimane.

Anche il settimanale Nuovo Tv aveva spiegato infatti come Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria potrebbero riunirsi sul piccolo schermo dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà. A concedere loro questa nuova opportunità televisiva questa volta potrebbe non essere un reality, ma uno dei programmi ormai divenuti simbolo del palinsesto di Rai1. Carlo Conti è alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima stagione, che partirà dall’autunno in prima serata.





Maria Teresa Ruta e Guenda Goria bocciate a Tale e Quale show

Nelle scorse ore è arrivata la risposta definitiva. E Maria Teresa Ruta l’ha resa nota sempre sulle pagine di Nuovo Tv. La conduttrice ha riferito di non aver passato insieme alla figlia il provino per partecipare a Tale e Quale Show. L’ex vippona l’ha presa con filosofia e senza alcuna polemica ha commentato così, tra le pagine del giornale diretto da Riccardo Signoretti, la bocciatura a Tale e Quale Show.

“Inutile scoraggiarsi. Io e Guenda ce la faremo la prossima volta”, ha detto Maria Teresa Ruta che non ha alcuna voglia di arrendersi, dunque, e ha già annunciato che intende riprovarci ancora in vista del prossimo anno. In merito ha svelato un altro retroscena: “Ho già sostenuto tre volte il provino in presenza”. Quest’anno invece a causa della pandemia e dei limiti imposti anche in tv, mamma Maria Teresa e la figlia Guenda Goria avrebbero inviato un provino video.

Nel frattempo Guenda Goria è in convalescenza dopo essersi sottoposta a una operazione chirurgica: “L’operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba… Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo. Non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita ho fatto ridere Mirko perché gli ho detto che avevo paura dell’operazione e lui mi ha detto che invece ero stata già operata”. La ragazza ha avuto una gravidanza extrauterina, che le ha provocato dei fortissimi dolori all’addome nonché una copiosa emorragia.

