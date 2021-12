“Un sogno che si realizza”. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, il grande annuncio è ufficiale

Bellissima rivelazione di Maria Teresa Ruta, che ha annunciato in via ufficiale una notizia grandiosa che riguarda lei ma anche la figlia Guenda Goria. Come riferito dalla conduttrice televisiva, si trattava di un obiettivo che inseguiva ormai da tantissimo tempo e finalmente ha potuto concretizzarlo. Sarà ovviamente molto soddisfatta anche la giovane, che potrà condividere con il genitore un’esperienza sicuramente indimenticabile. Dopo il ‘GF Vip 5’ ora c’è un altro sogno che si sta realizzando.

Recentemente Maria Teresa Ruta è stata invece vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’ con la complicità della figlia. A cenala scoperta choc: ha saputo che Guenda e il suo futuro marito Mirko Gancitano sono in mano agli strozzini. Tutta la famiglia è piena di debiti: devono un milione e 200mila euro a uno strozzino che si presenta a casa sua con loro, ma che si ferma solo per poco tempo a dare un’occhiata all’abitazione per poi andare via. E alla fine la seconda scoperta: è tutto uno scherzo organizzato dal programma.

Nelle scorse ore la giornalista e presentatrice Maria Teresa Ruta ha deciso di farsi intervistare dal magazine ‘Vero’ e qui ha toccato diversi argomenti. Tra cui il suo rapporto con i figli: “I miei ragazzi dicono che sono una mamma molto affettuosa, quasi soffocante, imprevedibile e mattacchiona”. Poi si è concentrata su due persone che non ci sono più, il papà e Rossano Rubicondi: “Ho passato poco tempo con mio padre ed è mancato cinque anni fa. Rossano era un sornione, piacione. E si sapeva divertire”.





Ma la dichiarazione più interessante di Maria Teresa Ruta è arrivata quando ha parlato anche di Guenda Goria. Mamma e figlia potranno infatti condividere un’esperienza professionale, infatti saranno protagoniste di uno spettacolo a teatro, nel quale Maria Teresa impersonerà una circense: “Era da tempo che sognavo di fare uno spettacolo con mia figlia Guenda. Non vedo l’ora di lavorare con lei. La speranza è di poter portare questo nostro spettacolo nei teatri italiani entro i prossimi due anni”.

Guenda Goria era tornata a parlare nell’ultimo periodo, soffermandosi sul ‘GF Vip 6’ e in particolare sul concorrente Alex Belli: “Molti di voi mi chiedono cosa penso di quello che sta succedendo a GF vip. Sono amica di Alex ma credo che con Delia stia sbagliando. Io la vivo da amica e vedo come fa di tutto per tutelarlo e giustificarlo. Sa che è in un gioco e tante volte ha scelto il silenzio per interferire nel suo percorso”.