In molti ricordano l’edizione di Pechino Express alla quale hanno partecipato Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta. Erano la coppia delle “Signore della tv” e si sono aggiudicate l’edizione 2018 dell’adventure-game di Rai2. Dopo aver attraversato da nord a sud il continente passando dal Marocco e dalla Tanzania, la coppia di conduttrici televisive ha tagliato il traguardo finale nella Saint George Church a Wynberg, a Città del Capo in Sudafrica. Il loro sembrava un rapporto di amicizia molto intenso fortificato dall’esperienza di Pechino Express.

Ora pare che le cose tra loro non vadano più bene. Quando Patrizia Rossetti è entrata nella Casa del GF Vip 7 sono tornate a galla alcune sue parole dette nei confronti di Maria Teresa Ruta nel 2021 e questo ha indispettito l’ex gieffina. Durante la prima puntata del reality era intervenuta Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, per difendere la madre postato una Instagram Stories contro Patrizia Rossetti: “Patrizia Rossetti disse su mamma: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show”. Patrizia, benvenuta al GF Vip! La coerenza”.

Ora Maria Teresa Ruta ha detto a The Pipol Tv che vorrebbe un confronto con Patrizia Rossetti al GF Vip: “Sono rimasta interdetta. Da Patrizia Rossetti proprio non me lo sarei aspettato! Caspita. Ha fatto con me Pechino Express, e credevo ci fosse un’amicizia pulita. Ti racconto un aneddoto: Prima che lei entrasse all’interno della casa del GF Vip le ho telefonato una sera. Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi. Le ho augurato il meglio”.

Maria Teresa Ruta è un fiume in piena: “Una volta che lei ha fatto il suo ingresso sono improvvisamente usciti su tutti i social le dichiarazioni che lei aveva fatto contro di me quando io mi trovavo all’interno del reality. Cose che, purtroppo, non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce. Mia figlia Guenda è intervenuta, io ci sono solo rimasta male. Forse lei aveva bisogno di soldi per ritornare dalla D’Urso. Un confronto con lei? Mi piacerebbe! Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia! E magari le chiederei “come ci si sente a fare un reality dato che tu hai detto che per farne uno ci si debba svendere?””.

Maria Teresa Ruta durante la sua partecipazione al reality di Canale 5 ha invece dimostrato di essere una delle più acclamate dal pubblico, nonostante sia uscita ad un passo dalla finale, ma pur essendo stata la concorrente più nominata è riuscita a farsi salvare dai telespettatori che hanno apprezzato la sua eccentricità.

