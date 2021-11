Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, è fidanzata da qualche tempo con Mirko Gancitano. Proprio quel Mirko migliore amico di Alex Belli e che il pubblico del GF Vip 6 ha visto nella Casa lunedì scorso. La coppia è unitissima anche se insieme da pochi mesi e ha già annunciato l’intenzione di sposarsi.

A rendere note le nozze sono stati i diretti interessati proprio durante una precedente puntata del reality, quando lei, a sua volta ex gieffina, ha fatto una sorpresa a papà Amedeo Goria. Poi, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la figlia di Maria Teresa Ruta ha svelato i primi dettagli del matrimonio che sarà celebrato nell’estate 2022. Ha assicurato che si tratterà di un evento in grande stile, con rito religioso e che l’abito sarà rigorosamente “Bianco, teatrale e con qualche elemento divertente”.

Maria Teresa Ruta disperata per la figlia Guenda

Maria Teresa Ruta ha da poco conosciuto i futuri consuoceri. O meglio, credeva fossero loro. A cena, poi, la scoperta choc: ha saputo che Guenda e il suo futuro marito Mirko Gancitano sono in mano agli strozzini. Tutta la famiglia è piena di debiti: devono un milione e 200mila euro a uno strozzino che si presenta a casa sua con loro, ma che si ferma solo per poco tempo a dare un’occhiata all’abitazione per poi andare via.





È proprio Guenda Goria a confessare a una Maria Teresa Ruta incredula e disperata allo stesso tempo di aver aiutato i suoceri in un momento di difficoltà quando viene interrotta da uno strozzino, che chiede al papà e alla mamma di Mirko di raggiungerlo. Ma quando entra in casa un altro uomo che chiede i soldi alla giornalista e conduttrice perde la testa.

Anche sua figlia ha chiesto denaro in prestito e se Maria Teresa Ruta non lo restituirà, lui la porterà via con sé. A quel punto la 61enne esplode, perde completamente le staffe e gli tira un ceffone e un calcio nelle parti intime. Ma alla fine, la seconda scoperta choc anche se rassicurante: tutto uno scherzo di Nicolò De Devitiis de Le Iene. E lei può tirare un enorme sospiro di sollievo, dopo lo spavento, l’arrabbiatura e anche le lacrime.