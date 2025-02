Stefano De Martino, la decisione che coinvolge Maria De Filippi. Da diverso tempo ormai non si fa che parlare del successo del conduttore sulla Rai. L’ex ballerino di Amici ha messo le ali e oggi è uno dei professionisti più apprezzati del panorama televisivo. Piace a tutti, grandi e piccini e, rispetto ad un certo Amadeus, ha sicuramente portato in dote una buona fetta del pubblico giovanile.

Recentemente Stefano De Martino è stato pizzicato con la sua ex fidanzata Emma Marrone. Tuttavia non si tratterebbe di un ritorno di fiamma, ma piuttosto di un attestato di stima da parte della cantante che ha seguito lo showman in uno dei suoi spettacoli teatrali. La Rai punta forte sul conduttore di Torre Annunziata. Tanto da volerlo lanciare in una sfida proibitiva proprio contro la signora della tv, Queen Mary.

Il progetto della Rai e la decisione di Stefano De Martino

Come riportato da Dagospia pare che i vertici Rai avessero pensato di realizzare due speciali di “Affari Tuoi” da mandare in onda il sabato sera. Dunque in concomitanza con “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi. Una sfida in piena regola, sull’onda degli entusiasmanti dati di ascolto fatti registrare dal conduttore campano fin dal suo arrivo a settembre su Rai1.

In particolare gli speciali sarebbero dovuti andare in onda l’8 e il 15 marzo, proprio mentre andranno in onda le ultime due puntate di C’è Posta per Te. Ma, a quanto pare, Stefano De Martino avrebbe rifiutato la proposta. Contento dei risultati ottenuti, ma con i piedi per terra e per nulla intenzionato a sfidare la regina della tv, il conduttore ha nel frattempo incassato un altro bel risultato.

Sembra, infatti, che Stefano abbia chiesto e ottenuto ai dirigenti Rai di portare l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” da Rai2 a Rai1. Dunque una nuova ‘promozione’ per il bravo professionista che continua a mietere successi, in tv come a teatro. Lo speciale di “Affari Tuoi”, invece, dovrebbe andare in onda venerdì 2 maggio.

