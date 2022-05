Maria De Filippi è rimasta davvero senza parole a ‘Uomini e Donne’, prima di parlare e di attaccare pesantemente il volto del dating show di Canale 5. Lo studio è praticamente diventato a luci rosse, visto che l’argomento dibattuto ha fatto riferimento al sesso e alle prestazioni sotto le coperte del cavaliere in questione. Ovviamente anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti molto sorpresi e, quando hanno insistito sul tema, è venuto fuori anche un dettaglio clamoroso.

Maria De Filippi, nel corso della puntata del 10 maggio di ‘Uomini e Donne’, ha subito raccontato quanto accaduto all’esterno del programma tra un cavaliere e una dama e che quest’ultima ha rivelato alla redazione della trasmissione: “Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità necessaria perché lui stia bene. Inoltre, sono molto colpita dai numeri che lui ha riferito alla dama”. E poi i particolari sono stati piano piano svelati e nel programma sono tutti rimasti a bocca aperta.





Uomini e Donne, Maria De Filippi sconvolta da una confessione ‘hot’

Dopo che Maria De Filippi a ‘Uomini e Donne’ ha subito fatto intuire che il tema sesso era stato predominante in questa uscita tra il cavaliere e la dama, Tina e Gianni hanno chiesto maggiori spiegazioni. E la dama ha fatto capire che lui “vorrebbe farlo tre volte al giorno”. Anche se lei non ha confermato ufficialmente questo, nonostante abbia nominato questo numero genericamente. E poi la De Filippi, dopo un’iniziale sorpresa, ha iniziato a prendere di mira l’uomo con battute sarcastiche.

Il discorso ha riguardato il cavaliere Gianluca e la dama Sara. E Maria De Filippi ha continuato, dicendo: “Ah, ma quindi nel quartiere si sa che lui, capito? Tutte le signore del quartiere lo conoscono per queste sue prestazioni. Ma si scoprono delle cose. Comunque anch’io ho 60 anni come Sara, con me ci usciresti”. E lui: “Sì”. E Maria ancora: “E cosa cambia tra me e lei? Sono i soldi che cambiano? Abbiamo la stessa età”. Gianluca ha precisato: “No, fisicamente però c’è chi se li porta meglio gli anni”.

Biagio Di Maro aveva invece rivelato su Gianluca, come scritto da ‘Gossip e Tv’: “So chi è, cosa fa e come si muove. Questo vizio ce l’ha con tutte le donne. Non mi fare dire nomi e cognomi. A chi porti nella casa? Non sei un uomo che rispetta le donne. Ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze, lo posso confermare. So quello che dico. Se ti alzi e te ne vai, fai più bella figura, prima che escano fuori altre cose”. Una puntata davvero ‘bollente’.

