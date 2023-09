Maria De Filippi, fuori il dietro le quinte a Tu sì que vales. La celebre conduttrice italiana siede anche quest’anno sulla poltroncina della giuria insieme ai colleghi Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto. A capo della giuria nel ruolo di presidentessa l’amica e collega Sabrina Ferilli. Tra le novità del programma, quelle che riguardano invece la conduzione, timonata Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Nelle ultime ore una notizia colpisce l’attenzione del pubblico: l’indiscrezione è già sulla bocca di tutti.

L’indiscrezione su Maria De Filippi a Tu sì que vales, cosa si è saputo. Il programma è andato incontro come molti altri a una serie di cambiamenti, tra cui quello in merito alla conduzione. Il team formato da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile ha infatti preso il posto di Belen Rodriguez. Ma non finisce qui, perchè nelle ultime ore l’indiscrezione messa in circolo ha acquisito la velocità della luce.

L’indiscrezione su Maria De Filippi a Tu sì que vales: “Giulia…”

Stando a quanto riferito su Di Più Tv, Maria De Filippi avrebbe espresso una volontà precisa dopo l’addio di Belen Rodriguez. Stando sempre a quanto riportato dalla rivista, la trasmissione darà particolare risalto alla sostituta, Giulia Stabile, alle prese con la sua prima esperienza televisiva in tal senso. Si legge a proposito: “Quest’anno sarà Giulia Stabile la primadonna della trasmissione. Lei, che nasce ballerina, si è subito fatta valere nelle insolite vesti di conduttrice dopo il successo ad Amici nel 2020″.

E ancora: “Quest’anno avrà molto più spazio insieme agli altri due conduttore Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Maria ci tiene che Giulia si ritagli uno spazio sempre più ampio“. Insomma, per Giulia Stabile il futuro sembra tingersi di ottime opportunità, e come se non bastasse il talento della giovanissima si è già visto: il pubblico non potrà che essere dalla sua parte.

Per quanto riguarda invece l’ex conduttrice Belen Rodriguez, sul portale di Davide Maggio si è appreso che la splendida modella potrebbe aver accettato la proposta di zia Mara in merito all’ospitata nel salotto televisivo di Domenica In. Orecchie tese per scoprire i dettagli che la modella probabilmente rivelerà sulla relazione Stefano De Martino, padre del figlio Santiago.