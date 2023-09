Sabrina Ferilli, il siparietto hot in diretta tv. Sempre carismatica, gioviale, suoer sexy: l’attrice romana continua a conquistare i cuori dei fan grande alla sua bravura, bellezza e simpatia. Ed è proprio davanti alle telecamere di Tu sì que vales che ha dato il meglio di se stessa, coinvolgendo tutti i presenti nel simpatico e stuzzicante siparietto con argomento principale proprio il sesso. Sabrina Ferilli, inoltre, nel corso delle puntate, dovrà dimostrare ancora tanta pazienza nei confronti del dispettoso Giovannino, che sicuramente avrà in mente tanti scherzi per lei.

Il siparietto di Sabrina Ferilli in diretta tv. Tu sì que vales conquista il cuore del pubblico di telespettartori anche grazie alla presenza dell’attrice romana. Sabrina Ferilli non poteva di certo tradire le aspettative dei fan e infatti si è resa protagonista indiscussa di un pungente siparietto: l’argomento protagonista è stato il sesso.

Il siparietto di Sabrina Ferilli in diretta tv a Tu sì que vales: “Capra come me!”

Prima di addentrarci nel vivo della notizia, è bene ricordare che la nuova edizione del programma vede alla conduzione Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, che hanno dunque fatto gli onori di casa presentando a loro volta i giudici: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto. E Sabrina Ferilli ovviamente nel ruolo di presidentessa di giuria che come sempre deve dimostrare una grande pazienza nei confronti degli scherzi di Giovannino. Di esibizione in esibizione, è arrivato il turno di Elisabetta. Lo show della concorrente ha sicuramente incuriosito i presenti. Elisabetta si è presentata come esperta di kamasutra. Sesso e tutto il variegato mondo delle posizioni da sperimentare con il proprio partner.

“Se non si ha una conoscenza approfondita di questo libro, dopo i 25 anni non si fa più sesso. Non si deve fare più, perché diventa ginnastica fatta male se non si comprende bene l’argomento“, la frase ha suscitato la risata di Sabrina Ferilli: “Cercate di non ridicolizzare”, ha sottolineato Maria De Filippi, motivando la risposta di Sabrina: “Non ridicolizzo un ca**o, so perfettamente di cosa parla“. A questo punto ha preso parola Elisabetta: “È normale, la gente reagisce così. Mi sono iscritta alla trasmissione per divulgare questa mia passione, ma dire che si tratta solo di un manuale delle posizioni significa sminuirlo”.

E ancora: “È più una ricerca dello spirito, un’unione dei due individui che diventano una cosa sola”, eppure Sabrina Ferilli è apparsa distratta e impegnata nel parlare con la collega Maria. “Lei mi sta mettendo in ridicolo, non si può parlare di queste cose perché siamo alle medie c’è sempre qualcuno che deve ridere. Mi sento veramente presa in giro. Credo molto in questa performance e mi dispiace. Ma vedo che la signora Ferilli continua a parlare facendosi gli affari suoi”, ha sottolineato la concorrente. “Vede? Purtroppo il pubblico è capra come me!”, replica l’attrice. Elisabetta non ha preso le parole nel miglior modo. “Questa è l’Italia”, è esplosa quindi Elisabetta, “L’Italietta che lei rappresenta”.