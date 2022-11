Maria De Filippi si traveste da Giovannino a Tu sì que vales. Non è stata una puntata come le altre quella conclusiva del programma di Canale 5 che ha incoronato, pur tra le polemiche, Marco Mingardi come vincitore. Tante emozioni e, come detto, pure diverse critiche. Critiche rivolte ai conduttori, a Giulia Stabile in particolare, ma anche alla scelta di premiare il cantante e comico ritenuto da molti non all’altezza degli altri finalisti.

Tante le emozioni vissute nel corso della serata. Come durante la performance dello stuntman Hunter Howell che si è esibito con la moto e sua nonna di 91 anni. Per non parlare di Antonietta Messina che cantando il brano di Fiorella Mannoia “Che sia benedetta” ha fatto commuovere Sabrina Ferilli. E proprio per quest’ultima si è trattato di un finale davvero indimenticabile. Avete presente Giovannino, il nano disturbatore che se la prende sempre con l’attrice? Beh, sabato è successo l’impensabile…

Maria si traveste da Giovannino e stupisce tutti

Ad un certo punto pubblico e presenti sul palco sono rimasti letteralmente a bocca aperta. Maria De filippi, infatti, ha deciso di fare alcuni passi con la musica di Michael Jackson in sottofondo travestita da Giovannino. “No, pure Maria no!” ha esclamato Teo Mammuccari quando ha visto la conduttrice coi vestiti del noto nano disturbatore. Letteralmente allibita Sabrina Ferilli, bersaglio numero uno del piccoletto in rosso.

Una volta terminata l’esilarante esibizione di Maria De Filippi nelle vesti di Giovannino Sabrina Ferilli ha commentato: “Ma è Maria? No! Si è impazzita”. Naturalmente il siparietto è stato molto commentato pure sui social: “Maria De Filippi ti prego” ha scritto ironicamente qualcuno. Senza dubbio la trovata è risultata geniale per tanti telespettatori.

MA IO MAI MI SAREI IMMAGINATA DI VEDERE UNA COSA DEL GENERE DA PARTE DI MARIA DE FILIPPI #tusiquevales pic.twitter.com/4vkg2pmwJD — cece💛 (@ullalamenefrego) November 19, 2022

Ma chi c’è dietro il costume di Giovannino? Da ormai due anni il disturbatore non lascia in pace Sabrina Ferilli, combinandone di tutti i colori e facendo esasperare la popolare attrice che in un più di un’occasione si è lasciata andare a commenti sopra le righe. Ebbene sotto quel mantello rosso c’è Giovanni Iovino, attore e cabarettista di Napoli. Ha 26 anni e dopo aver lavorato tanti anni come animatore di villaggi turistici ha deciso di fare il grande salto nel cinema e nella televisione.

