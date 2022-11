Marco Mingardi vince Tu si que vales, proteste. Nella serata di ieri, sabato 19 novembre, si è concluso il popolare show che vede affrontarsi numerosi performer. Il concorrente ha avuto la meglio sugli altri 15 finalisti. In particolare ha battuto Daniel K (8%), James (27%), Die Mobiles (26%) raggiungendo una percentuale del 39%. Le sue imitazioni di cantanti famosi hanno conquistato proprio tutti e la vittoria, dopo essere stato ripescato per le finali, è stata meritatissima.

Marco Mingardi ha dunque vinto i 100mila euro di montepremi in gettoni d’oro. I giovani talenti di Novis Games, invece, hanno trionfato nel premio Sky Glass, intascandosi 30mila euro. Parallelamente si è svolta la gara “Scuderia Gerry” che è stata vinta da Giovanni Lepori che ha battuto Valter La Mantina e Roberto Maurici. Il vincitore si è aggiudicato il viaggio premio a Rio De Janeiro e ha commentato maldestramente: “Dov’è Rio? A Cuba no?”…

Finale di Tu si que vales, tante polemiche

Durante tutta la finale, però, sono stati numerosi i telespettatori che si sono lamentati per alcuni inconvenienti. C’è chi ha attaccato i conduttori Belen, Castrogiovanni, Sakura e Giulia Stabile considerandoli non adatti. In tanti hanno criticato il programma perché si è protratto fino all’1 e 40 di notte. C’è stato poi chi si è scagliato contro Belen per le sue presentazioni poco snelle e a volte perse nei meandri della scaletta.

In moltissimi, poi, si sono lamentati per il livello non eccelso dei finalisti: “Un po’ deludente questa finale di tu si que vales” ha scritto un utente. In tanti si sono congratulati con il vincitore Marco Mingardi, ma tanti altri non hanno ritenuto giusta la sua vittoria. Numerosi i commenti negativi: “Raccomandato”, “ha vinto il nulla” e “hanno fatto vincere uno che manco era arrivato in finale”.

un po' deludente questa finale di tu si que vales — anto; (@obsessedharry__) November 20, 2022

Insomma una finale caratterizzata da tante polemiche e critiche. Ma come sempre non sono mancate le emozioni a cominciare dalla performance dello stuntman Hunter Howell che si è esibito con la moto e sua nonna. C’è stata poi Antonietta Messina che cantando il brano di Fiorella Mannoia “Che sia benedetta” ha fatto commuovere Sabrina Ferilli. Senza dubbio, polemiche a parte, saranno in tanti a dispiacersi per la conclusione di Tu si que vales: “Cosa ne sarà il sabato senza TSQV?” si chiede un utente su Twitter…

