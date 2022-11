“Alla fine è successo davvero”. Maria De Filippi, la ‘brutta’ notizia arriva alle prime ore del giorno. Fan increduli

Parliamo di ascolti tv: ecco chi ha vinto tra Ballando con Le Stelle e Tu sì Que Vales. Nell’eterna lotta tra i due programmi del sabato sera, c’è sempre, per forza di cose, un vincitore e un perdente, anche se entrambi sono programmoni da milioni di telespettatori. Ma cosa è successo tra Rai e Mediaset, sabato 12 novembre? Nella decennale sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, stavolta le cose sono cambiate. E in tanti hanno sia storto il naso che festeggiato.

C’è da dire che senza dubbio l’ultima edizione di Ballando con le Stelle si sta rivelando un grande successo. Il programma della Carlucci, giorno dopo giorno continua a macinare telespettatori. Cosa che invece non possiamo dire per Tu si que vales che, in queste ultime settimane, ha registrato un brusco calo. Il programma condotto da Maria De Filippi ha praticamente pareggiato con la trasmissione di Rai Uno.

Ma andiamo ai numeri e vediamo che ha vinto la battaglia di share. Il programma Rai è stato seguito da 3.814.000 spettatori (26.10%) mentre il varietà di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez ha appassionato 3.823.000 persone (26.55%). Come si potrà vedere, anche se per poco ha vinto il format di Maria De Filippi, in realtà è chiaro che Ballando sta aumentando settimana per settimana e invece Tu sì que Vales sta facendo il contrario, perdendo strada vistosamente.

Riguardo gli altri programmi della prima serata, su Rai Due – Blue Bloods ha coinvolto 747.000 spettatori (3.94%); Italia Uno – Minions ha avuto un ascolto medio di 740.000 spettatori (4.15%); Rai Tre –Sapiens ha convinto 883.000 spettatori (5.42%); Rete Quattro – Lo chiamavano Trinità ha raggiunto 899.000 spettatori (5.30%).

TU SI QUE VALES VINCE CON IL 26,5%!!!! LA SUA PRESEZAAA!!!! #AscoltiTv #tusiquevales pic.twitter.com/52sdtLug31 — Domenico Sia (@DomenicoSia) November 13, 2022

Incredibile, Milly vola e raggiunge Maria!😍



La sesta puntata di #Ballandoconlestelle cresce e conquista 3.8mln di telespettatori e il 26,10%. #Tusiquevales 3.8mln 26,50%. #Ascoltitv pic.twitter.com/xK08VX1xFY — 🅱️🅰️©️©️🅾️ (@Baccotvnews) November 13, 2022

Su La7 – Il processo di Norimberga ha interessato 311.000 spettatori (2.07%); TV8 – GP di San Paolo ha fatto compagnia a 609.000 spettatori (3.10%); Nove – Sirene ha catturato 231.000 spettatori (1.3%). Insomma, la battaglia prosegue, vediamo chi avrà la meglio la settimana prossima.

