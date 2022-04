A Uomini e Donne è scoppiato il pandemonio. Tutto intorno a Ida Platano ne sono successe davvero tante. Da tempo la bella e conturbante hair stylist bresciana frequenta il dating show di Maria De Filippi. Ha avuto diverse storie e recentemente si era legata ad Alessandro Vicinanza. Prima di lui c’era stato un altro cavaliere, il pugliese Riccardo Guarnieri. Dopo l’ennesima delusione, tuttavia, Ida Platano aveva deciso di staccare dal programma e prendersi un periodo per ristabilirsi.

Con Alessandro, invece, le cose sembravano andare bene. L’unico problema era quello della distanza. Tanto che lei stessa aveva dichiarato: “Per me la distanza non è mai stato un problema. Per lui sì. Io gli ho chiesto se, in futuro, potrebbe trasferirsi e lui ha risposto no”. Ben più ‘grave’, però, almeno a livello emotivo, quello che è successo dopo una cena insieme: “Si è fermato a dormire in albergo. Non è successo nulla, ma c’erano tutti i presupposti. Il desiderio c’era anche da parte mia, ma non c’era quell’emozione che ti fa andare oltre”.





Anche Diego Tavani ha avuto una frequentazione con Ida Platano. Con lui erano arrivati il bacio e i petali rossi al centro dello studio. Poi però qualcosa si è rotto. Lui l’ha lasciata e da allora Tina Cipollari e Gianni Sperti lo hanno preso di mira. Anche stavolta l’opinionista viterbese è entrata ‘a gamba tesa’, ma nei confronti di Ida Platano. Tina accusa quest’ultima di sfruttare Ued per guadagnare con le sponsorizzazioni visto che è diventata un’influencer. La parrucchiera si è difesa dicendo che lei un lavoro ce l’ha. Ma è stata destabilizzata dalle parole della Cipollari tanto da arrivare alle lacrime.

Quando poi entrano nel discorso anche Diego e Alessandro Ida Platano, accusata di averli usati per il proprio tornaconto, sbotta: “Ma ti pare che sono una persona di livello basso così?!”. Tina Cipollari, tra lo stupore generale, le ha risposto con un secco “Sì”. Di fronte a questa accesa discussione la padrona di casa Maria De Filippi è rimasta esterrefatta dal comportamento di Diego e Alessandro.

“Quello che vedo con piacere – le parole di Queen Mary – è che né Diego né Alessandro alzano la mano, di fronte a una conversazione dove una accusa l’altra. Ma complimenti! Devo dire complimenti! Che voi due state zitti è terribile. Ah Diego, dai su! Solo quando vi conviene intervenite: è terribile. Tu sei peggio Alessandro. Quando Armando ti accusa, tu accusi Ida di non difenderti e poi fai la stessa cosa”.

Inoltre Maria De Filippi ha spiegato anche la questione delle sponsorizzazioni relative alla partecipazione a Uomini e Donne: “Non è un problema se lo fanno, non è rubare soldi, non c’è nulla di male. Loro possono guadagnare, visto che nessuno li paga. Non ho mai avuto nulla in contrario. Ci rimango male per voi, poi sbotto, uso dei toni esagerati e mi dispiace”. Insomma, a Ued i partecipanti non prendono soldi, il chiarimento della conduttrice dopo alcune polemiche nei giorni scorsi al riguardo.

