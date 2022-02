“Ho passato la notte con lui”. Colpo di scena a Uomini e Donne, Ida Platano rivela tutto

Ida Platano e Alessandro Vicinanza ancora protagonisti a Uomini e Donne. Sin dal primo appuntamento tra i due c’è stato un bel feeling con tanto di baci e abbracci che li hanno convinti a portare avanti la conoscenza. Si stanno frequentando e Ida Platano sembra dimenticare le delusioni che hanno caratterizzato il suo ormai lungo percorso a Uomini e Donne. Prima quella con Riccardo Guarnieri, il cavaliere tarantino in cui la dama aveva creduto fortemente.

Quindi Ida Platano aveva deciso di lasciare il parterre di Uomini e Donne alla ricerca di tranquillità dopo il periodo difficile. Dopo essere rientrata ha fatto la conoscenza di Marcello Messina e di Diego Tavani. Anche con loro non c’è stato il lieto fine per vari motivi, ma Ida Platano crede nell’amore e si è rimessa nuovamente in gioco all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

È arrivato Alessandro Vicinanza, salernitano, 38 anni, ed è iniziata per lei una nuova relazione. Nel corso delle ultime puntate, però sono sorte delle incomprensioni tra i due che riguardano la distanza. “La distanza comincia ad essere un problema”, dice il cavaliere. “Per me la distanza non è mai stato un problema. Per lui sì. Io gli ho chiesto se, in futuro, potrebbe trasferirsi e lui ha risposto no”, risponde la dama che ricorda come in passato abbia fatto tanti chilometri per amore.





E nella puntata di venerdì 25 febbraio il tema della distanza è venuto fuori. I due si sono visti e si sono parlati, ma Ida Platano racconta di aver passato la notte con il cavaliere e di non aver provato le emozioni che avrebbe pensato di provare, frenandosi dall’andare oltre sia per paura sia per la mancanza di trasporto: “Dopo la cena ieri, si è fermato a dormire in albergo. Non è successo nulla, ma c’erano tutti i presupposti. Il desiderio c’era anche da parte mia, ma non c’era quell’emozione che ti fa andare oltre”.

“Forse non ti ho trasmesso quella sicurezza di cui hai bisogno”, dice Alessandro. “Mi sembra che tu abbia avuto un ripensamento rispetto all’inizio. Dev’essere successo qualcosa”, commenta Tina Cipollari. Infatti in studio i presenti credono che per qualche motivo Alessandro non voglia fare venire a Salerno Ida Platano. E mentre lui continua a sostenere di essere preoccupato per il futuro avendo lei una situazione familiare ben diversa dalla sua, Ida ammette di aver preso il numero di telefono di Ottavio e Alessandro dichiara di essere infastidito. Tina Cipollari difende la dama perché crede che lui non le stia dando abbastanza sicurezza. Il cavaliere ammette di volersi tirare indietro, mentre Ida Platano racconta di aver ricevuto una lettera in camerino e si scopre che è stata inviata da Angelo.