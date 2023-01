La prima puntata di C’è Posta per te ha fatto discutere, sorridere ed emozionare. Ci riesce sempre Maria a creare uno show su misura per tutti, questo le va riconosciuto, ma con C’è posta riesce addirittura a superarsi. Tra le tante storie raccontate sabato 7 gennaio 2023, c’è anche quella di Anna e Giulia. La donna, madre di tre figli, tramite i maschi Antonio e Gianluca, ha mandato un invito alla giovane che non vede da ben 16 anni. È Maria, naturalmente, a raccontare la terribile storia della famiglia. “Antonio e Gianluca chiamano perché vogliono che la mamma possa rivedere la loro sorella Giulia dopo 16 anni.

Loro due hanno rapporti con la sorella e hanno cercato in tutti i modi di far riavvicinare la mamma con la sorella. Ma la ragazza non ha mai voluto vederla. Anna è brasiliana, a 19 anni resta incita del primo figlio e l’uomo con cui stava l’ha messa davanti a una scelta: o l’aborto o restava con lui. Poi è nato Alan, poi lei è venuta in Italia e sono nati i due ragazzi. Il matrimonio di Anna in Italia è durato sei anni. A 26 anni si è separata dal marito ed è rimasta con i tre figli maschi.

La storia di Anna e Giulia a C’è Posta per Te

Tutto è precipitato quando la donna ha incontrato il padre di Giulia. Lei lo fa andare a vivere con i tre figli. Poi l’uomo si rivela diverso da quello che lei pensava, ma Anna era già incinta. Le cose vanno malissimo, lei fa andare i figli maschi dall’ex marito e poi scappa in Portogallo con Giulia, lui la ritrova e la riporta in Italia. i genitori dell’uomo le dicono di fare una vacanza perché esaurita, lei va in Spagna e quando torna però non può più vedere sua figlia e non l’ha più rivista da quando aveva sei anni”.

Giulia accetta l’invito di Maria e manifesta subito qualche dubbio sulla madre: “Io non so se fidarmi, ho paura di prendere una delusione. Non so nemmeno se adesso è maturata. Fino ad oggi non mi ha mai cercata“. A questo punto però il colpo di scena. La giovane infatti, prima di prendere ogni decisione, decide di abbandonare temporaneamente lo studio per uscire e parlare col compagno.

Qualche istante più tardi però, li raggiunge anche Maria e dopo un po’ rientra in studio con una bella notizia. La conduttrice dirà poco dopo: “Lei è cresciuta con il papà e i nonni. Adesso ha voglia di conoscerti, ma non vuole deludere la nonna, il nonno e il padre. Perché il padre c’è sempre stato per lei“. L’abbraccio tra le due non era di certo scontato, ma alla fine è avvenuto.

