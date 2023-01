C’è Posta per Te torna e fa subito discutere: il programma di punta di Maria De Filippi ha riportato sullo schermo molte bellissime. Tra queste, ad attirare particolarmente il pubblico, è stata quella di Giuseppe che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per fare una sorpresa alla moglie Francesca e ringraziarla per tutto l’aiuto che gli ha dato in seguito all’incidente avuto. Uno sfortunato incidente domestico lo ha infatti inchiodato sulla sedia a rotelle: caduto in doccia aveva riportato la frattura di due vertebre.



Il regalo di Giuseppe per la moglie è stato la sua ‘debolezza’, il bellissimo attore turco Can Yaman. Dopo l’emozioni iniziale Can si è spinto oltre: ha iniziato a parlare con Francesca complimentandosi con la sua forza. Poi, a sorpresa, le ha regalato una sua collanina, “per creare un legame” e alcuni giocattoli per i suoi bambini.

C’è Posta per Te, la storia di Francesca e Giuseppe commuove (ma arrivano critiche per Can Yaman)



Ha spiegato Can: “Sei fortissima, complimenti. In questo periodo mi sento solo, magari avessi una persona forte come te e resiliente come te accanto a me. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella, con la scusa di prendere una medicina in farmacia…”. Una storia bellissima che ha comunque sollevato dalle critiche.



A cominciare dalla presenza di Can Yaman, alla quarta partecipazione di fila. “Tutti gli anni si inizia sempre con lo stesso ospite”, ha rimarcato più di qualcuno su Facebook. C’è chi invece ha tirato altri ospiti spesso presenti a C’è posta per te: “Can Yaman? Una novità! A quando la Littizzetto, Greggio e Iacchetti?”. Ma critiche, poche per la verità, non sono mancate anche per il programma.



Attacca un’utente su Instagram: “Cioè, davvero nessuno si rende conto che sono tutte storie costruite a tavolino??? Senza contare l’assurdità di andare a raccontare in tv storie private… almeno a Forum lo dicono che sono attori, qui invece la de filippi insiste a dire che son tutte vere … ma per favore”.