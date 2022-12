“Alla fine è successo”. C’è posta per te, Alessia e Giovanni: la confessione della donna arriva oggi

Ricordano tutti la curiosa quanto discussa vicenda tra Alessia e Giovanni a C’è Posta Per Te. Era gennaio del 2022 quando Maria De Filippi presentava quella che sarebbe diventata una delle storie più seguita della stagione precedente. Migliaia di commenti e social impazziti dopo la messa in onda del turbolento episodio del programma del sabato sera. Per chi non ricorda bene la faccenda, facciamo un veloce recap. Proprio come ammesso da Giovanni, l’uomo ha raccontato di aver avuto una relazione con sua cugina.

Poco dopo però, il marito infedele è stato pizzicato dalla moglie grazie a degli sms. Come ha poi raccontato Maria in studio, tra le varie famiglie è scattata una vera e propria faida. Per tutto il tempo, la moglie di Giovanni, Alessia Quarto, ha espresso pochissimi concetti, molto chiari e alla fine naturalmente non ha voluto aprire la busta per perdonare Giovanni. La donna aveva detto a riguardo: “Sono onesta, a me vederlo piangere e disperarsi dispiace anche. Però il dolore è stato troppo grande e non posso perdonarlo”.

Leggi anche:





Alessia e Giovanni a C’è Posta Per Te, è successo ora

E ancora: “Quando io stavo a terra lui non c’era. Ho anche perso un bambino, mi ha fatto del male nel momento peggiore. Apprezzo il coraggio che ha avuto nel venire qui. Però vorrei sapere perché è andato con mia cugina, ce l’aveva d’oro forse? Mica è Belen, Maria guarda, te la vorrei far vedere. Quella donna è un tunnel, troppi tram ci passano”.

Lode alle due queen di #cepostaperte, Cristina e Alessia Quarto. pic.twitter.com/tFhH5FULki — Ai Em Nick (@niccolab) March 12, 2022

Ora Alessia torna a parlare del suo ex e durante un’intervista a Radio Cusano la ragazza ha confessato di aver risentito Giovanni. “Ci siamo risentiti per questioni di separazione, ma nulla fuori da questo. Non l’ho più visto da quel momento. Nessun riavvicinamento o ripensamento con lui. Non so se sia fidanzato e non mi interessa. Io mi sono rifidanzata e adesso sono molto felice”.

"Mi hanno chiamata la Queen ma alla fine ma chi sò?". #Alessia Quarto per osmosi con la De Filippi conquista il trono del sabato sera e conferma il fenomeno di #CePostaPerTe, generatore di storie e personaggi che nemmeno i casting della Bruganelli. pic.twitter.com/XVbzxRVjTY — Eleonora D'Amore (@EleonoraDAmore) January 9, 2022

E conclude: “Per mesi ho ricevuto messaggi dal pubblico del programma. Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa. Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto!”. Avanti così.

Leggi anche: