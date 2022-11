Nadia Toffa, le parole della madre in diretta tv. Margherita Rebuffoni è stata ospite di Verissimo e intervistata da Silvia Toffanin, visibilmente commossa, non poteva che fare tornare a vivere il ricordo dell’amata figlia venuta a mancare nel 2019 dopo la dura lotta contro un cancro al cervello.

Margherita Rebuffoni parla di Nadia Toffa nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Entrambe commosse nel ricordo della giornalista e inviata de Le Iene, che ha combattuto per diverso tempo contro la grave malattia che ha strappato via per sempre la sua vita. Impossibile per Silvia Toffanin non ricordare quando il 13 ottobre del 2018 Nadia Toffa ha omaggiato il pubblico di Verissimo rilasciando quella che sarebbe stata la sua ultima intervista per il programma. Un dolore vivo, così come il ricordo indelebile di un animo forte e coraggioso, quello di Nadia. Nel cuore di una madre, la perdita di un figlio non può che rappresentare lo sconforto più profondo.

Margherita Rebuffoni lo ha raccontato attraverso queste parole: “Il dolore è straziante, per fortuna ho molta fede e mi aiuta tanto, tanto, tanto. Anche Nadia ne aveva tanta e nei momenti delicati che abbiamo vissuto, mi ha insegnato a pregare. Mi diceva: “Mamma preghiamo la mamma di Gesù, che scenda nel nostro cuore e vedrai che ci passa” ed era vero”. Margherita Rebuffoni con occhi lucidi aggiunge: “Bastava raccogliersi un momentino nella preghiera. Poi passava e si andava a fare qualcosa. Anche adesso, quando mi succede di essere giù, prendo la foto di Nadia, la appoggio sul cuore e le parlo, la coccolo, come se la abbracciassi”.

Inevitabile per Silvia Toffanin non unirsi alla madre della giornalista con parole altrettanto commosse.

“Io volevo tanto bene a sua figlia, era una ragazza speciale. L’ho avuta ospite nei suoi momenti più difficili. Le ho preparato un tributo perché Nadia merita di essere ricordata. Noi le vogliamo bene. Sono sicura che sua figlia le è vicina e la proteggerà sempre”, sono state le parole di Silvia Toffanin.(“Per te, solo per te”. Nadia Toffa, è successo nel giorno del suo compleanno).

Il calvario della malattia non ha dato tregua a Nadia, e la madre Margherita ricorda anche i momenti di sconforto: “Per lei guai non andare a lavorare, era una sconfitta, ma all’ultima puntata de Le Iene proprio non ce l’ha fatta. Si è chiusa in se stessa. Non voleva più vedere nessuno”. Poi la rivelazione choc: “Dopo un anno che lei è mancata, sono stata contattata e mi hanno detto che c’era un messaggio di Nadia per me. Ho sentito la sua voce, che può anche non essere la sua voce, nessuno lo può sapere, non sappiamo se è il nostro cuore, le nostre emozioni, il nostro cervello. Però c’è stata una persona, Paolo Presi, che ha detto che era autentica, quindi io ci ho creduto. Dice: “Sono qui, Nadia Toffa, sto bene”. Mi ha rasserenato. Conta la tranquillità che ho nel cuore”.