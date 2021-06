Oggi, giovedì 10 giugno, Nadia Toffa avrebbe compiuto 42 anni. Avrebbe, perché invece un brutto male, un tumore al cervello, l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e dei tanti ai quali oggi manca. L’energia, lo spirito, la tenacia di questa guerriera hanno colpito non solo i telespettatori de Le Iene. Ma molti, molti altri. E adesso, in occasione del suo compleanno, sono numerosi i messaggi che arrivano dai familiari, gli amici, il pubblico. La madre Margherita è stata intervistata dal Giornale di Brescia.

E ha parlato a lungo della figlia Nadia e di come in realtà non amasse particolarmente questa data. “Festeggiava con sobrietà in famiglia e insieme agli amici, a volte a casa, altre al ristorante”. Forse non tutti sanno che qualche tempo fa è nata una Fondazione che si occupa di tre temi molto cari a Nadia Toffa, ovvero salute, ambiente e sociale. Ebbene sulla pagina Facebook della fondazione sono in tanti oggi a ricordare la loro beniamina e a salutarla con messaggi pieni di amore.

“Oggi è il tuo 42mo compleanno: e noi vogliamo ricordarti così, solare come solo tu sapevi essere. Buon compleanno Guerriera!” scrive un utente. La mamma Margherita dice: “Un anno fa le abbiamo fatto una sorpresa con cinquanta persone: è quasi svenuta. Anche se non si direbbe, era una persona molto riservata, timida”. Anche la redazione de “Le Iene” ha voluto ricordare la collega di tante battaglie: “Ci manchi tutti i giorni, oggi ancora di più” si legge nel messaggio.





Anche la storica conduttrice de Le Iene Alessia Marcuzzi ha inviato un messaggio a Nadia Toffa. Nella foto si vede un bel prato di tulipani e poi due hashtag: “Per te” e “Auguri Nadia”. Ma sono in tanti a ricordare con affetto la giornalista scomparsa, come Giulio Golia che posta una foto di loro due sorridenti. La mamma di Nadia ha anche detto cosa avrebbe voluto la figlia per regalo: “Grazie alla Fondazione Nadia Toffa aiutiamo la ricerca contro il cancro e tante persone che ne hanno bisogno, per questo chiedo di donare, per noi è importante”.