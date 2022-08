Marco Senise, pignorati i guadagni dell‘Isola dei Famosi. Problemi per l’ex conduttore di Forum che ha partecipato all’ultima edizione del reality di Canale 5. La sua esperienza, a dirla tutta, non è durata moltissimo. “È stata un’esperienza meravigliosa – aveva detto lui al momento dell’addio al programma – ma ne approfitto per tornare a casa e riposare un po’”. Adesso arrivano brutte notizie per lui.

Il compenso di Marco Senise per la sua permanenza di poco meno di un mese all’Isola dei Famosi è stato infatti pignorato. Come riporta il Messaggero nelle ultime ore è emerso che il noto conduttore aveva un debito pregresso con la Colli d’Oro srl che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato due decreti ingiuntivi. Uno per un debito di 51mila euro, l’altro per 23mila. In entrambi i casi si trattava di decreti non opposti, quindi definitivi.





Marco Senise e il debito alla società costruttrice

Si è scoperto così che Marco Senise doveva alla società costruttrice CIPI Immobiliare srl delle somme dopo aver acquistato un appartamento in via Ardeatina a Roma. Il conduttore non ha mai saldato il debito di 74mila euro che è stato acquisito dalla Colli d’Oro srl. Ecco spiegata la notifica di pignoramento presentata a Banijay Italia Spa, la società che produce l’Isola dei Famosi.

L’avvocato che difende gli interessi della Colli d’Oro srl, Stefano Scalbi, ha presentato un’istanza di pignoramento per 112mila euro. Una somma che comprende anche le spese legali e gli interessi. Naturalmente i compensi che Marco Senise deve ricevere per l’Isola sono inferiori. Il 2 agosto scorso Banijay Italia Spa ha fatto sapere che deve all’ex naufrago 11338 euro in tutto. “La predetta somma – ha fatto sapere la società che produce l’Isola dei Famosi – è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente”.

Da qualche tempo Marco Senise aveva fatto perdere le sue tracce in tv. Tra il 1995 e il 1997 aveva condotto la trasmissione Pandora e le selezioni per Miss Italia. Nel 1998 arriva il ruolo che lo renderà popolare: al fianco di Paola Perego conduce infatti Forum. Dal 2003 accompagna Rita Dalla Chiesa nella stessa esperienza tv. Nel 2013 arriva l’addio al noto programma assieme a Fabrizio Bracconeri.

