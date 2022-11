Tu sì que vales è stato vinto da Marco Mingardi e ora lui ha svelato cosa farà con i suoi 100mila euro. Un grande successo quello ottenuto dall’uomo, non solo dal punto di vista televisivo, ma anche più strettamente economico. Davvero importante la somma di denaro conquistata dall’imitatore di voci, che è stato in grado di mettere tutti d’accordo e di rendere la sua avventura strepitosa. E pensare che, come ricordato dal sito Liberoquotidiano, era stato ripescato perché inizialmente non si era qualificato per la finale.

Poi a Tu sì que vales Marco Mingardi ha dato il meglio di sé nella finalissima e ha vinto 100mila euro in gettoni d’oro. Come li spenderà lo ha svelato nel corso di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti il giornalista che ha avuto una conversazione con lui gli ha chiesto delucidazioni su ciò che intenderà fare con quei soldi e ciò che ha rivelato sarà stato sicuramente accolto da grandi applausi e complimenti del pubblico, sempre più felice che sia stato proprio lui a vincere la trasmissione di Canale 5.

Marco Mingardi di Tu sì que vales: come spenderà i 100mila euro il vincitore

Il cantante, nonché imitatore, Marco Mingardi ha trionfato nell’ultima edizione di Tu sì que vales e si è guadagnato meritatamente 100mila euro. A proposito del suo percorso, che dall’inferno l’ha portato al paradiso grazie al ripescaggio e al successo, lui ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Qualcuno mi ha dato un aiuto da lassù. Penso a tutte le persone che non ci sono più, come mio papà Alessandro che ho perso a causa di un incidente quando avevo 9 anni e che mi ha lasciato un vuoto enorme. Ma sento sempre la sua presenza accanto a me”.

Poi ha aggiunto: “Mi sono riguardato tante volte. Aveva ragione Maria. Non ero io, ero troppo carico. Prima di esibirsi ho atteso a lungo e la tensione era altissima, quindi quando è stato il mio turno volevo spaccare tutto. Però ho esagerato. E sono stato antipatico anche a me stesso. Non sono così, chiedo scusa a tutti. Le critiche dei giudici mi hanno aiutato. Voglio continuare a migliorare e a imparare. Ora sta accadendo quello che ho sempre sognato: la gente capisce quello che voglio comunicare quando canto”.

A proposito di come utilizzerà i 100mila euro che arriveranno dal programma, Marco Mingardi ha fatto sapere che aiuterà ovviamente la sua famiglia e tutti i suoi affetti. Inoltre, è pronto a fare beneficenza, infatti destinerà una parte del montepremi a persone ed enti che ne hanno bisogno.