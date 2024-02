Si è fatto notare al grande pubblico dopo il successo alla terza edizione di X Factor. E da quel momento è iniziata la scalata verso il successo. Una scalata che prosegue e non accenna a fermarsi. Stiamo parlando di Marco Mengoni, uno dei cantanti italiani più conosciuti e apprezzate anche a livello internazionale. La sua consacrazione è stata la vittoria del Festival di Sanremo nel 2013 con la canzone L’Essenziale, dopo il terzo posto nel 2010 con il brano Credimi ancora. Il successo sul paco del teatro Ariston gli consente di partecipare all’Eurovision song contest dove si classifica al settimo posto.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Il 2013 è l’anno dell’album Pronto a Correre all’interno del quale si notano le collaborazioni con Cesare Cremonini e Gianna Nannini. L’anno successivo arriva il singolo Guerriero che anticipa l’uscita di Parole in circolo ed è l’anno di brani molto famosi come Ti ho voluto bene veramente o Le cose che non ho. Nel 2016 ecco la versione spagnola del cd Liberando Palabras che conferma come Marco Mengoni sia amato dal popolo spagnolo e sudamericano. Il suo nome arriva anche in Germania grazie al duetto con Grace Capristo sulle note di Ricorderai l’Amore. Nel 2017, ritorna in radio con il brano Come neve in un emozionante duetto con Giorgia.





Chi è Marco Mengoni: anni, altezza, peso, fidanzato, vita privata

Nel 2019 è stato scelto infatti per la voce italiana di Simba nel live action Il Re Leone. E in questi giorni Marco Mengoni è tornato a farsi ascoltare in radio. Infatti Takagi e Ketra lo hanno scelto insieme a Frah Quintale per il loro ultimo tormentone “Venere e Marte” dopo il successo quest’estate di “Ciclone”.

Per continuare a leggere clicca su Successiva