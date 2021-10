“Adesso ci siamo”. Marco Liorni, arriva la notizia più bella: lui e il suo pubblico non aspettavano altro

Per Marco Liorni è arrivata finalmente una bella notizia. La attendeva da tempo e insieme a lui anche il pubblico, che adesso è indubbiamente più tranquillo. C’era stata un po’ di preoccupazione a causa del tanto silenzio intorno al conduttore, ma adesso un’indiscrezione bomba ha stravolto tutto in positivo. Il presentatore Rai attende quindi solamente l’ufficialità da parte dei vertici della Rai e poi potrà tornare nuovamente alla ribalta grazie alla sua straordinaria professionalità.

Alcuni giorni fa è stato colpito nel profondo del suo cuore da una morte. “Hai lasciato una sguardo dolce sugli altri, sempre, anche quando era più difficile”, a corredo di una foto condivisa su Instagram. Questo pensiero per la morte a 65 anni di Marida Lombardo Pijola. La sua penna era lo strumento con il quale la giornalista e scrittrice di successo riusciva ad appoggiare cause nobili. Noto a tutti il suo contributo sui retroscena della politica italiana e nella lotta contro la mafia. Un dolore immane.

A riferire tutti i dettagli su Marco Liorni è stato il sito ‘Davide Maggio’. Il quale ha rivelato che il nuovo programma di Serena Autieri inizierà a novembre. Ma intanto si sa finalmente quasi con assoluta certezza quando ripartirà ‘Italia Sì’. Si erano fatte tante ipotesi e c’era molta attesa, visto che ancora date non erano uscite fuori. Ora c’è stata finalmente una comunicazione, seppur non formale, che sembra aver chiarito tutti i dubbi. Marco Liorni sta dunque per tornare con la sua trasmissione.





Stando a ‘Davide Maggio’, Marco Liorni sarà in onda con ‘Italia Sì’ a partire da sabato 30 ottobre. E alla base del rinvio del suo start ci sarebbe proprio la trasmissione della Autieri, che farà uno spin-off di ‘Dedicato’. Il 23 ottobre dovrebbe però esserci già una puntata speciale in esterna. Poi dalle 17 del 30 ottobre si ricomincerà a tutti gli effetti e si continuerà così per tutti i sabato successivi. Una grande gioia per i telespettatori, che non vedono l’ora di rivederlo al lavoro.

Nelle scorse settimane il sito ‘Blastingnews’, che aveva comunque appreso l’informazione da ‘CheTvfa’, aveva detto che la prima puntata di ‘Italia Sì’ di Marco Liorni non si sarebbe più tenuta il 25 settembre. Il rinvio dovrebbe comunque essere di una sola settimana, quindi si sarebbe dovuti ripartire sette giorni più tardi. Invece lo slittamento è di oltre un mese. Ma finalmente si avvicina.