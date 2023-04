Furia di Mara Venier, che ha deciso di presentare una nuova denuncia. L’annuncio è arrivato su Instagram, dopo che ha scoperto una cosa bruttissima fatta ai suoi danni. Un periodo molto triste per la conduttrice televisiva, che aveva già dovuto fare i conti con gli attacchi provenienti dall’account ufficiale Mediaset. Già in quell’occasione si era fatta vedere davanti alla caserma dei carabinieri, pronta a portare avanti la sua battaglia legale. E ora non vuole nemmeno essere sopraffatta su quest’altro caso.

Parlando di Mara Venier e della prima denuncia, aveva esclamato: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni… Salutame a Silvy“, aveva ripostato Mara Venier. Per poi aggiungere: “Salutame a Silvy”. E dopo il caso la conduttrice Rai è andata dai carabinieri per sporgere denuncia. Come riportato da Leggo: “Questa mattina si è recata dai carabinieri e ha postato nelle sue Instagram stories una fotografia con scritto: ‘Aspettando scuse anche private…’”. Adesso questo suo nuovo intervento social.

Mara Venier, nuova denuncia: la furia della conduttrice

Mara Venier ha perso le staffe e ha deciso di rendersi protagonista di una nuova denuncia, dopo aver subito una vera e propria truffa. Non sappiamo se avrà ricevuto una segnalazione da qualche fan, ma sta di fatto che ha pubblicato un messaggio che non era mai stato autorizzato dalla diretta interessata. E per questa motivazione ha invitato tutti a prestare la massima attenzione per non cadere in questi tranelli, orchestrati contro la volontà della regina della Rai e del programma Domenica In.

Infatti, è stato sponsorizzato un prodotto con il volto di Mara Venier, che ne era però all’oscuro. E in questo messaggio era riportata questa frase: “Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigenereranno in 5 notti!“. Ma lei ha protestato: “Mai fatta questa pubblicità…Avete pure il coraggio di mettere la vostra mail… Segue querela!!! #truffa“. Ovviamente i suoi ammiratori l’hanno sostenuta in pieno in questa vicenda orribile e la sua speranza è che possano essere individuati al più presto i responsabili”.

Questi alcuni messaggi di supporto indirizzata a Zia Mara: “Fai bene a denunciare”, “Mara, non ci crediamo, è impossibile che tu fai pubblicità simili”, “Ma questi sono pazzi e imbroglioni. Io li segnalo ogni volta che trovo pubblicità del genere online”.