Mara Venier dai carabinieri dopo il tweet pubblicato dall’account ufficiale di Mediaset e nel quale la conduttrice di Domenica In e la collega Barbara D’Urso venivano apostrofate come ”Tr…”. Il tweet era infatti comparso poco dopo che Mara Venier aveva fatto intervenire Barbara D’Urso a Domenica In. Dall’account ufficiale di QuiMediaset era apparso il messaggio choc: “Che cosa antipatica. Tro*** mi pare azzeccato Silvy“.

Il tweet di Mediaset era stato rimosso poco dopo, ma ovviamente era stato prontamente screenshottato da tantissimi utenti che lo hanno riproposto sui social. Tra i commenti di un post di Mara Venier, un suo fan le aveva fatto notare il volgare tweet: “Mara hai letto cosa hanno scritto quelli di Mediaset sul loro profilo? Che brutto!”. La conduttrice di Domenica In aveva risposto: “Sì, molto brutto“.

Mara Venier dai carabinieri dopo il tweet veleno di Mediaset

Sul caso è intervenuta direttamente Mediaset: “Cari lettori, si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”. Ma Mara Venier non aveva preso bene neanche le scuse.

“Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni… Salutame a Silvy“, aveva ripostato Mara Venier. Per poi aggiungere: “salutame a Silvy”. E dopo il caso la conduttrice Rai è andata dai carabinieri per sporgere denuncia. Come riporta Leggo: “Questa mattina si è recata dai carabinieri e ha postato nelle sue Instagram stories una fotografia con scritto: ‘Aspettando scuse anche private…'”.

Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara Venier. Il tweet viene rimosso dopo pochi minuti. L’account Mediaset parla di “accesso anomalo”, prima di essere disattivato. pic.twitter.com/0XsShvzDY5 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 26, 2023

Che Mara Venier non avesse digerito il tweet di Qui Mediaset lo si era capito fin da subito. Lo aveva annunciato anche l’account social TV Italiana, che sui social aveva scritto: “Ci segnalano che Mara Venier ha avuto modo di sapere del “Silvy tweet” e non l’avrebbe presa affatto bene“. Al contrario della conduttrice Rai, ma questo era prevedibile, Barbara D’Urso è rimasta in silenzio e non ha commentato.