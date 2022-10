Mara Venier tocca il lato b a Biagio Antonacci. Proprio così, avete letto bene. La zia Mara, timoniera della sua insuperabile Domenica In, in onda su Rai 1, si è resa protagonista di un gesto che ha lasciato tutti di sasso. Naturalmente un cosa ironica, senza nessun tipo di conseguenza o gravità di chissà quale tipo. Però non tutti hanno sorriso guardando il siparietto sul primo canale. Ma andiamo con ordine. In studio, ospite della puntata del 9 ottobre, Biagio Antonacci.

Neanche a dirlo, la padrona di casa l’ha accolto con il solito affetto. Che poi parliamoci chiaro, il successo di queste edizioni del programma domenicale, è tutto da intravedere nella simpatia e nella bravura proprio della padrona di casa, con i suoi siparietti e la sua innata spontaneità. E neanche durante l’ultima puntata la “zia” si è risparmiata. I due erano uno vicino all’altro in piedi mentre al telefono c’era Vincenzo Mollica che esaltava le doti del cantante anche come pittore.

Domenica In, Mara Venier tocca il lato b a Biagio Antonacci

Così, mentre Mara Venier e Biagio Antonacci erano abbracciati, dopo aver concluso la conversazione, toccando il fianco sinistro di Biagio Antonacci, Mara Venier ne ha sottolineato la magrezza. Risate in studio e a casa: anche quando la super zia non ha potuto far a meno di evidenziare anche il fisico muscoloso e allenato. È stato allora che l’ospite ha chiesto alla padrona di casa “hai sentito il sedere?”.

Secondo voi Mara Venier poteva tirarsi indietro da una proposta del genere? Naturalmente no, così la padrona di casa di Domenica In è andata a palpare i glutei del cantante italiano. A quel punto ha detto: “Sì, ho sentito! Ma quanti anni hai? Stai così messo bene!”. Il cantante ha sorriso e ha detto che ama tenersi in forma mentre il pubblico applaudiva e rideva.

In tanti si sono naturalmente rivoltati sui social chiedendosi cosa sarebbe successo se le parti fossero state invertite. Questa è senza dubbio una provocazione, ma provate ad immaginare solo per un attimo se un conduttore uomo avesse compiuto un gesto del genere. Insomma, forse, spesso tendiamo ad esagerare con queste cose: ci vorrebbe solo un po’ più di leggerezza.

