“È stato cancellato”. Mara Venier, pubblico deluso: la Rai costretta ad assumere una decisione netta

Brutta notizia per Mara Venier e il pubblico della Rai. Sembrava tutto fatto e ormai non si aspettava altro che questo, ma la notizia delle ultime ore ha lasciato tutti di stucco. I telespettatori stavano praticamente facendo il countdown ed erano pronti ad assistere a un evento tanto atteso, ma qualcosa all’improvviso è cambiato e ha rovinato i piani della gente. Bisognerà farsene una ragione, ma la delusione è evidente e sono anche uscite fuori le motivazioni su una scelta che pareva improbabile.

Mara Venier era pronta a stupire ancora alla Rai e si attendeva solamente l’arrivo della data prestabilita, ma purtroppo è andata male. Nei giorni scorsi occhi attenti non potevano che cogliere un dettaglio proprio in una stanza della casa romana di Mara. Ecco in primo piano una bella fila di corni rossi posizionati sulla scrivania. Dopo lo scatto alcuni utenti hanno intravisto un messaggio scaramantico, ma la conduttrice non ha detto nulla a riguardo dedicandosi nelle pulizie di casa.





Mara Venier e la Rai, cancellato Domenica In serale

Era anche circolata una data sulla possibile messa in onda della trasmissione di Mara Venier, che avrebbe permesso alla Rai di avere ulteriori successi a livello di ascolti televisivi. Ma la presentatrice tv ha preferito prendere un’altra decisione, sicuramente più impopolare. Non poteva fare diversamente perché dietro c’è una spiegazione molto razionale da parte della donna. Una presa di coscienza di una situazione che invece, al contrario, avrebbe potuto metterla seriamente in difficoltà. Vediamo di cosa parliamo.

Il sito DavideMaggio ha fatto sapere che Mara Venier non sarà alla guida dell’appuntamento serale di Domenica In, che sarebbe stato trasmesso il 16 settembre su Rai 1. Dunque, sarà protagonista esclusivamente del programma originale, che ripartirà da domenica 11 settembre. Ma non è stata la televisione pubblica italiana a cancellarle il programma, bensì è stata lei stessa a non sentirsela e ha informato quindi i vertici di questa sua volontà. Che ovviamente è stata subito accolta per non crearle problemi.

Questo il motivo dell’annullamento della trasmissione serale Domenica In: “Decisione presa per problemi di tempo e studio”. Mara Venier ha voluto concentrare tutte le sue attenzioni sul format pomeridiano della domenica, quindi ancora una volta sarà protagonista su Rai 1 ma non se l’è sentita di raddoppiare i suoi impegni.

“Guardate qui”. Mara Venier, il dettaglio della sua casa non sfugge a nessuno