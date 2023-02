Se non è un terremoto questo allora poco ci manca, Mara Venier sta pensando seriamente di lasciare Domenica In; un pensiero che da anni ormai ha fatto capolino nella mente della conduttrice e che ora sembra non voler più uscire. Le ultime settimane hanno messo a dura prova Mara Venier, la morte di Gina Lollobrigida, sua grande amica, aveva fatto scendere un velo di tristezza sulla presentatrice. “Quando si vuole bene a qualcuno sono dell’idea che si debba fare qualunque cosa per renderla felice, soprattutto se è avanti con l’età e non le resta molto da vivere”, aveva detto Mara in quel giorno di dolore.



E ancora: “Bisogna capire la scelta di vivere la vita che le rimane come vuole. Ho visto Gina negli ultimi anni, conoscendola da tantissimo tempo, e l’ho vista nella gioia di avere te vicino e nel dolore perché questo ha portato poi ad avere lontani gli affetti, quelli veri, di un figlio e di un nipote”.

Mara Venier lascia Domenica In? “Ci sto pensando”



Un dolore che forse l’ha spinta a riconsiderare le sue priorità. In un’intervista al settimanale Di Più ha ammesso: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”. Sulla sua decisione, racconta, ha influito il parere del marito Nicola Carraro.



“L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda. È un uomo buono, generoso e riesce come nessun altro a darmi serenità. Io sono fumantina ma lui con la sua ironia e la sua dolcezza riesce sempre a sdrammatizzare tutto”.



Parole che sanno di addio vero e proprio a Domenica In e un arrivederci al resto della televisione. Si perché, nonostante le intenzioni sul programma che le ha dato così tanto, Mara Venier pare non abbia alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Per la gioia di tanti tanti fan.