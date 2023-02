Continua a far discutere la sceneggiata di Blanco a Sanremo: il cantante si stava esibendo sul palco per far ascoltare il nuovo brano L’isola delle rose quando all’improvviso ha detto di non sentire la sua voce. Al posto di fermarsi ha deciso di distruggere gli addobbi floreali che facevano da scenografia alla sua performance, ha preso a calci i fiori, ha sbattuto a terra i contenitori. In pochi attimi il palco dell’Ariston si è dipinto di verde. Il pubblico ha fischiato, Amadeus ha preso la parola chiedendo a Blanco cosa avesse scatenato la sua furia.

L’artista bresciano dice allora: “Non mi sentivo e ho deciso che volevo divertirmi lo stesso”. A quel punto Amadeus prima lo chiama Salmo, a quel punto lo invita a riprovarci. Blanco però è cieco di rabbia e non risponde neanche, anzi prende e si allontana dal palco. Poco dopo Amadeus dirà insieme a Morandi: “Blanco non ricanterà non ci sono le condizioni per poter ricantare il brano”. Il conduttore spiegherà durante la successiva conferenza stampa che Blanco lo ha chiamato e si è scusato.

Blanco, Mara Venier lo invita a Domenica In per chiedere scusa

Lo stesso cantante ha postato il suo stato d’animo sui social. “Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi… Rido, rido, ridi, rido, perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene Ariston. Con tutta la mia follia”.

La “performance” di Blanco non è piaciuta e in molti hanno chiesto delle scuse pubbliche. Lo ha fatto anche Mara Venier intervenuta nel corso de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1. La conduttrice ha commentato la vicenda e ha lanciato un invito a Blanco: “Ho una proposta da farti Blanchito Bebe: la zia ti invita ufficialmente domenica, sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico”.

“Il pubblico di Domenica In è in parte quello di Sanremo – ha aggiunto Mara Venier – perché non vieni e chiedi scusa al tuo pubblico, che magari lì per lì è rimasto spiazzato, ci sono state tante critiche. Io penso che sarebbe bellissimo – ha concluso la Venier – Ti invito ufficialmente!”. Insomma staremo a vedere se effettivamente Blanco accetterà l’invito di Maria Venier a Domenica In. Del resto non bisogna attendere molto dal momento che la puntata di Domenica In va in onda come da tradizione dal teatro Ariston di Sanremo il giorno dopo la finalissima.