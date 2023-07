Chi non conosce Mara Venier? La signora della Domenica In che ogni settimana tiene compagnia a milioni di italiani sta vivendo giornate intense, da montagne russe. Nell’ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, quello con la spunta blu per intenderci, Mara ha condiviso un momento di grande commozione.

“Questa foto dice tutto……grazie @ultimopeterpan per avermela mandata …È stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni …e per due ore mia figlia ha sorriso,è questa è la cosa più importante……(e adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente !!!!!)”. Certo a dar retta a certi criticoni non si potrebbe scrivere nulla, ma l’ultima story di Mara è invece dedicata ad una persona speciale che proprio recentemente ci ha lasciati.

Leggi anche: “Pazzesca, arriva lei”. Domenica In, il nome bomba al posto di Mara Venier: è la prima volta





Mara Venier, il messaggio su Instagram: “… buon viaggio…”

Anche Mara Venier piange la morte del giornalista Andrea Purgatori, da decenni una delle voci più forti e libere del panorama mediatico italiano. Il conduttore di “Atlantide” aveva 70 anni e, oltre alla carriera giornalistica, è stato anche sceneggiatore e regista nonché attore nel film “Fascisti su Marte” di e con Corrado Guzzanti. A dare il triste annuncio sono stati i figli Edoardo, Ludovico, Victoria e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.

L’amico editorialista e già direttore del Messaggero Paolo Graldi lo ha ricordato così: “Era un ricercatore di verità”. Purgatori , grande fumatore , “amava le stilettate dialettiche e creava empatia con chi lo ascoltava – ricorda Graldi – imponeva l’attenzione sui temi che spiegava e il suo stile diceva: “Attenzione, qui non stiamo giocando” “. Anche la signora della domenica, Mara Venier, ha voluto inviare il suo saluto ad un giornalista che, a differenza di tanti altri suoi colleghi, non ha mai voluto avere appartenenze politiche.

In questo articolo il Fatto Quotidiano ricorda chi era Andrea Purgatori e soprattutto quando ottenne una “non cercata notorietà” con gli articoli sulla “strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno 1980, quando un Dc9 dell’Itavia venne colpito da un missile nell’intento di abbattere un Mig libico che procedeva sulla sua scia nascondendosi ai radar. Tra i numerosi servizi realizzati anche uno sulle stragi di mafia (VIDEO AL link ).

“Questa è una novità fantastica”. Maria De Filippi, decisione pazzesca: cosa cambia in tv