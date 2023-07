Vi mancano gli uomini e le donne di Uomini e Donne? Scusate la ridondanza, ma se da quando manca il programma di Maria De Filippi non fate altro che pensare “Ma Federico e Carola stanno ancora insieme?” o “certo che pure quella Nicole… ha fatto ha fatto e poi pa, di nuovo single, allora aveva ragione chi diceva che lo faceva solo per apparire?!..” beh allora la notizia che state leggendo è quella che fa per voi.

Come tutti sanno Queen Mary quest’anno ha perduto il suo Maurizio, ma non per questo si è piegata sotto il peso di un destino a volte davvero duro da sopportare. Ha ripreso le redini del dating show più famoso d’ITalia e adesso dagli autori arriva un’indiscrezione interessante. È Raffaella Mennoia stessa ad annunciare che nella prossima edizione di UeD ci sarà una grande, grandissima, ma che dico? Fantastica novità. Almeno per un particolare gruppo di persone…

Vi piacciono gli animali? UeD sta pensando a voi

Già da tempo il programma di Canale 5 dedica un po’ dei propri spazi all’adozione dei cani, i nostri adorati amici a quattro zampe. Specialmente in estate, poi, c’è chi, purtroppo, non riuscendo a prendersi cura dei pelosetti li lascia a chi capita o peggio li abbanonda in autostrada come se fossero degli oggetti. È bruttissimo, è tremendo e non si fa, ma molti continuano a farlo lo stesso. E allora ecco che Amedeo Venza ha recentemente fatto sapere a cosa sta lavorando Raffaella Mennoia che consiglierebbe Pier Silvio Berlusconi sui prossimi show compreso UeD.

Secondo quanto riporta l’esperto di gossip: “Dovrebbe partire l’11 settembre la nuova edizione di Uomini e Donne e tra le novità anche una rubrica dedicata agli animali”. Insomma ampio spazio ai cani e cagnoloni, cagnette e cuccioli in cerca di una famiglia che diano loro da mangiare e un posto in cui dormire e ricevere l’affetto che ogni creatura merita, compresi gli animali. Soprattutto i più indifesi e quelli che ti guardano con quegli occhioni così.

Oltre alla rubrica quindi, ecco la data probabile in cui potremo rivedere Uomini e Donne. Ma chi saranno i tronisti e le troniste? Ancora tutto tace, ma di sicuro rivedremo “all’opera” i vari Armando Incarnato, Alessandro Vicinanza e perché no Gemma Galgani e Tina Cipollari, oltre ovviamente a Gianni Sperti e, dietro le quinte, la brava e bella Raffaella Mennoia. Al comando, naturalmente, ci sarà Maria De Filippi. E chi se no?