L’Italia è rimasta scossa nella mattinata di mercoledì 19 luglio dall’inaspettato addio a Andrea Purgatori, il giornalista morto a 70 anni. Tutti si sono subito chiesti cosa fosse accaduto, visto che fino a poco tempo fa era molto attivo nel suo lavoro. E c’è un po’ di mistero attorno alle cause della sua morte. Il decesso è avvenuto nella capitale Roma, dove era ricoverato in ospedale, e a dare la triste notizia ci hanno pensato i tre figli Edoardo, Victoria e Ludovico.

Nella sua carriera professionale era stato protagonista di tematiche importantissime come terrorismo, mafia e criminalità. Celebri le sue inchieste su Atlantide e su storie molto delicate come la strage di Ustica e la scomparsa di Emanuela Orlandi. In quest’ultimo caso era stato uno di coloro che erano apparsi nel documentario Netflix sulla giovane, scomparsa in Vaticano nel 1983. Ma ora si sta cercando di capire di più cosa è successo ad Andrea Purgatori, in riferimento alle sue cause della morte.

Leggi anche: Lutto nella tv, addio a uno dei più grandi giornalisti: morto all’improvviso Andrea Purgatori





Andrea Purgatori, quali sono state le cause della sua morte

I parenti di Andrea Purgatori, come riportato dal sito Leggo, hanno scritto un bel messaggio per omaggiarlo, ma non si sono soffermati dettagliatamente sulle cause della morte: “Una mente brillante che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide, dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino”.

A togliere la vita ad Andrea Purgatori è stata una malattia, definita fulminante, infatti lo ha ucciso in poco tempo. Ma non sono stati forniti altri particolari, quindi non sappiamo ancora che tipo di patologia lo avesse colpito. Non è da escludere che nei prossimi giorni la famiglia possa fare ulteriori precisazioni in merito. Ma ora è giustamente il tempo del dolore per i figli e per gli altri parenti. Anche la Camera lo ha omaggiato con un forte applauso, quando si è scoperta la notizia della sua morte, con le lacrime del deputato di Forza Italia, Mulè.

Purgatori, oltre ad essere giornalista, era anche attore, sceneggiatore e saggista. Era stato sposato con una storica dell’arte originaria della Germania, Nicole, madre dei suoi tre figli. E ora tutti piangono la scomparsa di un grande professionista.