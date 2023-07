Lutto nel mondo del giornalismo italiano. La notizia della morte del giornalista è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di mercoledì 19 luglio 2023 lasciando nello sgomento più totale amici, colleghi e telespettatori. Lo hanno comunicato i figli Edoardo, Ludovico e Victoria. Autore di reportage e conduttore televisivo, il giornalista è deceduto in ospedale a Roma dopo una malattia fulminante.

Andrea Purgatori ha lavorato per anni al Corriere della Sera, dove si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità. È stato anche docente di sceneggiatura e consigliere degli autori. Tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al documentario “Vatican Girl”, sul caso di Emanuela Orlandi.

Andrea Purgatori, morto a 70 anni il conduttore di Atlantide su La7

Andrea Purgatori è stato il giornalista che più di tutti si è battuto per la verità sulla strage di Ustica (incidente aereo, avvenuto alle 20:59 del 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno meridionale, nel tratto compreso tra le isole italiane di Ponza e Ustica, nel quale fu coinvolto il volo di linea IH870 della compagnia aerea Itavia, partito dall’aeroporto di Bologna-Borgo Panigale e diretto all’aeroporto di Palermo-Punta Raisi). Il suo grande lavoro d’inchiesta spinse il regista Marco Risi a girare il film Il muro di gomma.

Andrea Purgatori aveva 70 anni. È stato autore di reportage, ha condotto con successo Atlantide – Storie di uomini e di mondi, programma televisivo di approfondimento culturale, in onda su LA7 dal 2002. Era grande amico di Corrado Guzzanti e suo coautore. Insieme al comico e attore ha partecipato al programma televisivo Il caso Scafroglia (Rai Tre), interpretando la voce fuori campo che dialoga con il conduttore; è stato nel cast del film Fascisti su Marte nel ruolo del camerata Fecchia e, sempre con Guzzanti, ha realizzato Aniene. È apparso come attore anche nella serie tv Boris e nei film di Carlo Verdone Posti in piedi in paradiso e L’abbiamo fatta grossa.

“Una mente brillante – hanno scritto i familiari di Andrea Purgatori – che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino“.