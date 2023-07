Cinema in lutto, l’attore è morto a 19 anni: l’annuncio della famiglia in un post. A scrivere è la madre: “Il mio bellissimo angelo. Ti ho amato oltre le parole dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia e il mio cuore. Sei stato sempre puro e reale. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire per essere tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto che solo l’amore potesse salvarti. Riposa in pace”.

Era un attore emergente: e insieme alla mamma era apparso nel film A star is born nel quale interpretava il figlio di George Noodles Stone. Poi aveva avuto anche una parte nel film The Collection nel 2005 e in Cabaret Maxime nel 2018. L’arte, per lui, era una cosa di famiglia. Il nonno è infatti uno dei simboli di Hollywood e, probabilmente, tra i più grandi in assoluto della storia del cinema.





Morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert aveva 19 anni

Leandro, che di cognome faceva De Niro Rodriguez, era il nipote di Robert. La mamma del 19enne, Drena, è sua figlia adottiva. In risposta alla notizia, diverse star hanno condiviso le loro condoglianze nella sezione commenti del post di Drena. Il regista Lee Daniels ha scritto: “Drena possa DIO tenerti tra le sue braccia” e Rosie Perez ha commentato: “Scioccato! Mi dispiace così tanto! Siamo tutti qui per te! Ti amo troppo”.

Il padre di Leandro ha condiviso un’immagine oscurata sul proprio Instagram, anch’essa accolta con simpatia. De Niro, che non ha i social, non ha ancora commentato la notizia. La sua famiglia si riunisce attorno al dolore per la tragica e improvvisa morte del nipote Leandro, che come la madre Drena, 51 anni, aveva deciso di percorrere la strada del cinema.

Drena, che non ha mai conosciuto il padre biologico e che è stata adottata dalla famiglia De Niro all’età di 9 anni, aveva messo al mondo Leandro nel 2004, in seguito ad una relazione ormai finita. Non sono chiare le ragioni della morte del ragazzo, ma pare lottasse contro una malattia.