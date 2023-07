Francesca Pascale Paola Turci, l’annuncio a un anno dalle nozze. La coppia ha deciso di celebrare il matrimonio nel mese di luglio presso Palazzo dei Priori a Montalcino. Tutti hanno ancora in mente le immagini del giorno tanto atteso quando sono arrivate a bordo di una Jaguar con il sottofondo musicale Is this love di Bob Marley. E a distanza di un anno esatto da quel giorno, Francesca e Paola tornano sui social lasciando il pubblico di fan senza parole.

L’annuncio di Francesca Pascale e Paola Turci a distanza di un anno dalle nozze. Un amore grande, pronto a fare ancora passi importanti e significativi, come quello di adottare un figlio: la coppia non si ferma e procede la relazione il più possibile lontana dal clamore mediatico, ma a una ‘vicinanza’ virtuale che permette ai fan di essere aggiornati sulla quotidianità.

E infatti in occasione dell’anniversario di nozze, è proprio Francesca Pascale che decide di rendere pubblico il post con una dedica d’amore: “Nel mio cuore Ti ho sposata dal primo istante che Ti ho incontrata… Buon anniversario donna meravigliosa, Ti amo”. Il post non poteva che essere accompagnato da alcuni scatti che ritraggono le due felici e innamorate. Immagini loquaci che parlano esattamente della consapevolezza di voler proseguire insieme giorno dopo giorno.

Una carrellata di immagini, dunque, che sanno raccontare di loro a partire dal primo incontro avvenuto tre anni fa in una sala di teatro: “Era una mia fan” aveva infatti specificato Paola Turci in ricordo del loro colpo di fulmine. E alla dedica di Francesca Pascale, Paola non poteva che rispondere con queste parole: “Si ancora e per sempre”.

“Devo fare delle premesse adesso. La cosa per cui ho sofferto in questi anni di attenzione non richiesta è stato il leggere, oltre ad alcune cose brutte che lascio perdere, “ma perché vi volete far vedere così tanto?”. Che era proprio il contrario, erano gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c’era questa volontà”, aveva aggiunto la cantante ai microfoni di Stasera C’è Cattelan a proposito del suo grande amore per Francesca.