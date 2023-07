Grandi novità nella nuova edizione di Domenica In, al via il 17 settembre 2023. Mara Venier tornerà sul piccolo schermo nel pomeriggio della domenica, la sua ultima edizione, e darà spazio anche a persone comuni che hanno qualcosa da dire e raccontare. La prima puntata di Domenica In il 17 settembre 2023 sarà uno speciale dello storico programma Rai e avrà come sottotitolo ”La Storia”. Andrà in onda dalle ore 14 alle 18:45. Nelle ultime ore Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano ha parlato anche della novità che riguarda il pubblico: “Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini“.

Nel corso di questi anni sono stati davvero tanti a condurre Domenica In: Amadeus Lino Banfi, Lorena Bianchetti, Paolo Bonolis, da Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini, Pino Insegno e Paola Perego a Salvo Sottile, Iva Zanicchi, Marisa Laurito, Gigi Sabani, Sandra Mondaini, Cristina Parodi, Luisa Corna, Antonella Clerici, Fabrizio Frizzi.

Domenica In, Alessia Marcuzzi sostituta di Mara Venier

“Questo è l’ultimo. Già quest’anno ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi”, ha detto Mara Venier ai microfoni di LaPresse, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai.

Dopo quindici edizioni la celebre conduttrice lascerà la trasmissione e ora scatta il toto nomi sulla sua sostituta. Una delle ipotesi più realizzabili al momento potrebbe essere il passaggio del testimone con una delle conduttrici ex Mediaset da qualche anno in Rai. A lanciare il nome di Alessia Marcuzzi ci ha pensato l’autore e blogger Gianluca Paganotti attraverso il suo account Instagram Luha2013.

“Alessia Marcuzzi raccoglierà l’eredità di Mara Venier, sarà la conduttrice romana infatti a subentrare alla conduzione nella stagione 2024/2025, non solo, qualora gli ascolti del contenitore domenicale di Raiuno dovessero risentire della concorrenza di Maria De Filippi (cosa mai accaduta finora), Alessia Marcuzzi entrerà a supporto di Zia Mara già dalla prossima stagione”, si legge sul blog di Paganotti.