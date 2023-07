Mara Venier è pronta per un vero e proprio stravolgimento a Domenica In. Nella prossima edizione del programma di Rai1 la conduttrice farà qualcosa mai fatta prima, che passerà sicuramente alla storia. Il format dello stesso era rimasto intatto per tutti questi anni, ma ora vorrebbe prendere spunto da un suo collega, che ha reso celebre questo modo di lavorare che ora sarebbe scelto anche dalla moglie di Nicola Carraro.

Una notizia boom, anticipata sui social da un giornalista sempre ben informato. Mara Venier è vicina a questa rivoluzione a Domenica In e non è da escludere che sia l’ultima. Infatti, recentemente ha confermato nuovamente la sua intenzione di fermarsi definitivamente dopo 15 anni di lavoro consecutivo. Quella che inizierà tra qualche mese potrebbe essere l’ultima stagione della presentatrice, anche se ovviamente mai dire mai.

Leggi anche: “Deve andare così”. Mara Venier e il marito Nicola Carraro, la decisione appena presa





Mara Venier, pronta la storica rivoluzione a Domenica In

A dire tutto è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, che in riferimento a Mara Venier e a Domenica In ha detto che ci sarà una svolta molto importante. La donna potrebbe seguire le orme di Massimo Giletti, protagonista di una decisione sul suo pubblico che ora potrebbe essere accolta da Zia Mara. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi nello studio della trasmissione Rai.

Candela ha scritto su Twitter: “Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini“. Quindi, i protagonisti da Mara Venier non sarebbero più solamente i suoi illustri ospiti ma anche gli stessi spettatori, i quali avrebbero l’opportunità di intervenire attivamente come succedeva da Giletti a Non è l’Arena su La7. Dai vertici del programma e dalla stessa Mara non sono però ancora arrivate dichiarazioni ufficiali su questo tema.

Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 14, 2023

E tra i vari commenti apparsi su Twitter, c’è chi è convinto di questa scelta perché permetterebbe di far diventare meno monotona la trasmissione. Mentre altri non sono certi che sarebbero scelte persone, che potranno dire qualsiasi tipo di cosa senza essere bloccati.