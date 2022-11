Mara Venier, Domenica In sarà ridimensionato. La notizia ufficiale è arrivata nei giorni scorsi. Per la ‘zia’ uno stop che proprio non ci voleva in questo momento in cui gli ascolti stanno migliorando. Davide Maggio infatti sottolinea come il programma sia in netta ripresa dopo gli schiaffoni rimediati dalla banda Mediaset nelle settimane precedenti. Domenica 6 il programma di Mara Venier è stato seguito da 2.435.000 spettatori (17.4%) nella presentazione, di 2.700.000 spettatori (20.1%) nella prima parte, di 2.416.000 (20.7%) nella seconda e di 2.104.000 (17.9% nella terza; Da Noi… A Ruota Libera segna il 14.8% con 1.918.000 spettatori.



Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.397.000 spettatori con il 16.8%, Amici 2.662.000 (21%), Verissimo 2.511.000 (21%) e Verissimo – Giri di Valzer 2.567.000 (19.2%). Su Rai2 Il Provinciale si porta al 3.2% di share con 437.000 spettatori, Vorrei dirti Che ha convinto 243.000 spettatori (2%) e Dribbling 176.000 (1.6%) nella prima parte, 162.000 (1.4%) nella seconda e 353.000 (2.8%) nella terza. Su Italia1 Batman – Il Ritorno segna il 2.3% con 276.000 spettatori e Modern Family l’1.8% con 217.000 spettatori nel primo episodio e il 2.1% con 273.000 spettatori nel secondo.

Mara Venier, Domenica In sarà ridimensionato con l’inizio dei mondiali di calcio



Il motivo di questo ridimensionamento non è certo legato ai risultati, piuttosto all’inizio dei mondiali di calcio che porterà ad uno stravolgimento del palinsesto. Nello specifico salterà del tutto la puntata del 27 novembre, visto che su Rai 1 ci sono in calendario partite alle ore 14 e alle 17. Domenica 4 e domenica 18 dicembre, giorno della finale, la ‘Zia’ sarà in onda nuovamente in formato ridotto. Non sarà il solo programma colpito.



Anche la Vita in Diretta di Alberto Matano subirà parecchie modifiche. Il talk, nella prima settimana dei Mondiali, comincerà come sempre alle 17.05 ma chiuderà con circa mezz’ora d’anticipo. Non sarà trasmessa dal 28 novembre al 1° dicembre, per poi tornare in onda mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre. La programmazione solita della trasmissione riprenderà lunedì 12 dicembre.



Peggio andrà a Francesca Fialdini e Da noi… A ruota libera. Il programma chiuderà il suo 2022 con la puntata del 13 novembre, per tornare direttamente a gennaio. Una decisione che i fan dello show non sembrano aver gradito più di tanto. Come Mara infatti anche il programma della Fialdini si avvicina sempre più a Silvia Toffanin ed al suo Verissimo.

