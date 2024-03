“Dobbiamo dirvi di Mara Venier”. Il comunicato improvviso dei vertici Rai

Barbara D’Urso e Mara Venier, la Rai fa chiarezza. Negli ultimi tempi si è parlato molto del futuro di Carmelita che, dopo aver lasciato Mediaset non senza polemiche, ripartirà su un’altra rete. Ma dove? Intanto dopo nove mesi d’assenza la conduttrice è tornata in tv, ospite proprio di Mara a Domenica In. E guarda caso c’è chi parla di un futuro di Barbara come conduttrice del famoso programma di Rai 1 della domenica.

Ma attenzione perché ci sono anche altre indiscrezioni su Barbara D’Urso. Per Davide Maggio la conduttrice sarà alla guida di un nuovo “Carramba che sorpresa“, lo storico programma di Raffaella Carrà. Lo show andrebbe in onda sabato sera su Rai 1, andando a scontrarsi dunque con “Tu sì que vales” e “C’è Posta per Te“. Ma siamo nel campo delle ipotesi. Ora è la Rai stessa a intervenire per mettere i puntini sulle i.

Il comunicato Rai sul futuro di Barbara D’Urso e Mara Venier

Mara Venier via da Domenica In, Massimo Giletti o la stessa Barbara D’Urso al suo posto. Se ne sono sentite tante nell’ultimo periodo e allora adesso la Rai vuole fare chiarezza. La nota è ufficiale e serve appunto a ‘spegnere’ i numerosi rumors che continuano a proliferare.

“Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza – recita il comunicato – notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai. Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua Domenica In“.

Insomma si tratta di fake news, Barbara D’Urso non condurrà Domenica In che rimarrà saldamente nelle mani di Mara Venier. Ma le indiscrezioni termineranno? Chissà. Intanto c’è da registrare il malumore dei vertici Mediaset. Secondo Dagospia l’intervento della D’Urso a Domenica In “fatto inc**zare Pier Silvio Berlusconi“. Sarà vero o è un’altra notizia falsa?

