Clamorosa novità su Barbara D’Urso. Giorno dopo giorno stanno uscendo indiscrezioni sul suo ritorno in tv, ma stavolta sembra essere arrivata quella più definitiva. Un colpo di scena inaspettato per la conduttrice, che tra l’altro rivedremo nel piccolo schermo nelle prossime ore, dato che ha accettato l’ospitata di Mara Venier a Domenica In nel pomeriggio domenicale del 3 marzo.

Ma c’è di più ora su Barbara D’Urso, che potrebbe fare il suo ritorno in tv in grandissimo stile. Sarebbe posizionata in un giorno e in una fascia oraria dove si andrebbe a scontrare con una delle colleghe più amate dal pubblico. Ma a quanto pare non sembrerebbe essere preoccupata di questo, quindi potrebbe dire di sì alla proposta e poi spetterebbe ai telespettatori scegliere chi seguire.

Barbara D’Urso, clamoroso ritorno in tv: dove va e chi sfida

Davvero sorprendente la possibile scelta di Barbara D’Urso, infatti il suo ritorno in tv sarebbe nella televisione pubblica italiana. Sì, proprio la Rai nonostante le smentite del caso sembrerebbe essere intenzionata a far firmare il contratto a Carmelita dopo l’addio a Mediaset, dandole uno storico programma. La notizia è stata data in esclusiva dal sito DavideMaggio, in grado anche di anticipare quale sarebbe la sua trasmissione.

Secondo DavideMaggio, Barbara D’Urso lavorerebbe su Rai 1 il sabato sera. Le sarebbe affidata la conduzione di un programma simile a Carramba Che Sorpresa, che si metterebbe in confronto con Canale 5 e in particolare con Maria De Filippi. Andrebbe in contemporanea con Tu sì que vales e C’è posta per te. Ovviamente siamo ancora nel campo delle voci, quindi è difficile capire cosa accadrà davvero.

Carramba Che Sorpresa è andato in onda dal 1995 al 2002 e poi nel 2008 con Raffaella Carrà conduttrice. Adesso ci sarebbe Barbara D’Urso a presentare un programma simile, con la produzione affidata a Fremantle.