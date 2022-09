Un po’ Mara Venier lo temeva, per questo da una settimana almeno aveva messo in campo tutte le sue forze: eppure non è bastato, la zia più famosa della tv e Domenica In sono stati battuti nella gara degli ascolti. Neppure la bomba sganciata da Roberto D’Agostino sull’affaire Totti – Ilary è servita a cambiare la tendenza. Per chi non avesse seguito la diretta di ieri il direttore di Dagospia (che per primo lanciò il gossip) non aveva avuto troppi peli sulla lingua.



“Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto – ha esordito il giornalista parlando con Mara Venier-. La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d’ombra provoca cose devastanti nella testa”.





Mara Venier battuta da Amici nella gara degli ascolti tv



Poi sulla storia di Noemi e l’intervista rilasciata da Ilary a Verissimo. “Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi) e di non conoscerla. Lui ha giurato e lei è andata dall’amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito. Hanno deciso di aspettare la fine della scuola dei bambini per dare l’annuncio con un comunicato che poi non è stato congiunto perché Signorini nel frattempo ha pubblicato le foto di lui a casa di Noemi”. (Leggi anche “Non avevamo dubbi”. UeD, Luca Salatino e Soraia Allam: la notizia raggiunge Maria De Filippi)



E ancora: “I messaggi letti da lui sul cellulare di Ilary sono stati screeshottati. La storia dei Rolex? Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni; dice che è stata messa una cimice e anche lì lui ha le sue prove. Sarà un processo devastante, spero si mettano d’accordo”. Un turbinio di gossip che, come detto, non è bastato a Mara Venier.



Il vero ciclone è stato il ritorno di Amici. – Domenica In ha avuto 1.930.000 spettatori (14.9%) nella prima parte dalle 14:11 alle 14:54, 1.854.000 utenti (16.8%) nella seconda parte dalle 14:59 alle 16:37, e 1.664.000 (16.9%) con I Saluti di Mara in onda dalle 16:42 alle 17:09. Mentre Maria De Filippi ha coinvolto 2.866.000 spettatori (24.1%). Per Mara Venier una botta come non si ricordava da tanto tanto tempo.

