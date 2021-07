Temptation Island 2021, mancano solo due falò di confronto all’appello. Quelli di Stefano e Manuela e Alessio e Natascia. Lunedì 26 luglio, nella quinta e penultima puntata, Federico e Floriana hanno avuto un confronto ‘straordinario’ e alla fine, nonostante si fossero lasciati, lui è riuscito a riconquistarla con una lunga e accorata lettera. E alla fine sono usciti da Temptation Island 2021 da fidanzati.

Poi il falò tra Alessandro e Jessica, che è finito male. Le immagini della fidanzata a letto insieme a Davide e lo scambio di diverse effusioni nella casa dei single, dove non ci sono telecamere, l’hanno fatto esplodere nel pinnettu. E chiedere a Filippo Bisciglia il falò immediato. Jessica ha negato o meglio non ha saputo bene cosa rispondere ma anche lei è sembrata sicura di chiudere.

Manuela e Stefano a Temptation Island 2021, la segnalazione sul falò



Restano in ballo, come detto, due coppie. E anche Manuela, come Jessica, si è lasciata un po’ tentare dal single Luciano. E si è resa protagonista di una serie di comportamenti che dall’altra parte del villaggio hanno fatto inalberare Stefano. Che è però finito subito nel mirino del pubblico social per le frasi riservate alla fidanzata, come “mantenuta” e che “non sa fare altro se non le faccende di casa”.







Tutti a chiedersi, adesso, cosa succederà tra Manuela e Stefano al fatidico falò di confronto finale di Temptation Island 2021. La puntata è in programma martedì 27 luglio in prima serata, ma intanto, sui social, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione secondo cui i due si sarebbero detti addio. Nel dettaglio una ragazza dice di aver beccato Manuela in una pizzeria di Brindisi mentre parlava con delle amiche e faceva un resoconto della sua esperienza nel programma di Canale 5.

“Da quello che dice sembra si siano lasciati”, viene riportato nella segnalazione. Ma non solo perché sembrerebbe che Manuela abbia detto che, nonostante quanto accaduto a Temptation Island 2021, vorrebbe ancora bene al suo fidanzato: “Io comunque gli voglio bene, anche se è uno st…”, avrebbe detto Manuela in pizzeria. Dunque è finita la love story tra Manuela e Stefano? La certezza si avrà solo fra poche ore.