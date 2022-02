È San Valentino anche nella Casa del GF Vip 6 ma non per Manila Nazzaro. Poi, poco fa, anche lei si è emozionata. I concorrenti hanno iniziato a festeggiare la ricorrenza degli innamorati già domenica, quando la produzione ha deciso di far recapitare le prime sorprese.

Davide Silvestri, Miriana Trevisan, Kabir Bedi e Giucas Casella, ad esempio, hanno ricevuto un video messaggio da parte delle rispettive dolci metà. Ma ma tra i vipponi rimasti a bocca asciutta c’è stata appunto Manila Nazzaro, che non è sembrata molto felice dal silenzio del compagno Lorenzo Amoruso. E infatti si è lasciata andare a questo commento: “O magari un video, lo vedrò domani… Se non lo vedo neanche domani…”, ha detto interrompendo la frase a metà.

Manila Nazzaro, la sorpresa di Lorenzo Amoruso per San Valentino

Ma nel comunicato ufficiale del GF Vip 6 c’era scritto che le sorprese di San Valentino sarebbero continuate anche nel giorno del 14 febbraio, a ridosso tra l’altro della nuova diretta. Ricordiamo brevemente che negli ultimi giorni Lorenzo Amoruso aveva spiazzato tutti con una Storia social in cui faceva capire di volersi prendere una pausa da Manila Nazzaro dopo essere rimasto molto deluso dal suo atteggiamento.





Poi però aveva chiarito che “il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila Nazzaro”. E la sorpresa finalmente arrivata nel giorno della festa degli innamorati lo conferma: la ex Miss Italia si è commossa fino alle lacrime dopo aver visto delle splendide rose rosse e soprattutto la lettera che le ha spedito il suo compagno di vita.

Dopo aver aggiornato i coinquilini, ha letto loro la lettera: “Amore mio, sempre troppo poche saranno le rose che ti dono per ringraziarti dell’amore che costantemente ci accompagna ma purtroppo le rose non sono baci caldi e intimi che possono scaldarti il cuore ed esprimere il nostro grande sentimento. Quindi, in attesa del momento in cui ti riabbraccerò, sappi che queste rose sono pregne di tutto il mio amore per te e per noi. Ti amo”, ha scritto Lorenzo Amoruso facendo emozionare e non poco la sua Manila Nazzaro.